Пн, 5.11.2018
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  • Фото: смотрите, чем отличаются самая дорогая и самая дешевая квартиры в Таллинне

Фото: смотрите, чем отличаются самая дорогая и самая дешевая квартиры в Таллинне

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ФОТО: city24.ee

По мнению портала Kodustiil, самая дорогая и самая дешевая квартиры в столице находятся не в одном городе, а даже в разных мирах. 

Самая дорогая квартира: улица Пикк, 2 500 000 евро

ФОТО: city24.ee

Площадь этого объекта огромна - более 800 квадратных метров! Недвижимость продается, как квартира, но практичнее было бы разделить ее на несколько квартир, либо использовать ее часть для бизнеса. История дома восходит к 1700-м годам, однако он в очень хорошем состоянии. Сейчас в здании расположен отель. 

Самая дешевая квартира: улица Лыйме, 17 000 евро

ФОТО: city24.ee

Это однокомнатная квартирная собственность, а, в сущности, просто комната. Она расположена в Пыхья-Таллинне в сталинском доме. Комната полностью реновирована, поставлено и пакетное окно. Однако ни кухни, ни туалета там нет: так называемые удобства находятся в конце коридора.

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