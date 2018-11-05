Фото: смотрите, чем отличаются самая дорогая и самая дешевая квартиры в Таллинне

Площадь этого объекта огромна - более 800 квадратных метров! Недвижимость продается, как квартира, но практичнее было бы разделить ее на несколько квартир, либо использовать ее часть для бизнеса. История дома восходит к 1700-м годам, однако он в очень хорошем состоянии. Сейчас в здании расположен отель.