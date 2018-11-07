Пьяного вдрызг жителя Эстонии не пустили в Россию

Мужчина 1973 года рождения с неопределенным гражданством хотел отправиться в Россию и попытался перейти пограничный пункт Нарва-1, сообщили в Идаской префектуре.

Поскольку он был в состоянии сильного алкогольного опьянения и не мог самостоятельно идти, пограничники передали его патрульным Нарвского полицейского участка.