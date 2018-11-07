Ср, 7.11.2018
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Пьяного вдрызг жителя Эстонии не пустили в Россию

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Пограничный пункт в Нарве.

ФОТО: Liis Treimann

Во вторник пограничный пункт в Нарве попытался пройти мужчина в состоянии тяжелого опьянения. Пограничники передали его полиции.

Мужчина 1973 года рождения с неопределенным гражданством хотел отправиться в Россию и попытался перейти пограничный пункт Нарва-1, сообщили в Идаской префектуре.

Поскольку он был в состоянии сильного алкогольного опьянения и не мог самостоятельно идти, пограничники передали его патрульным Нарвского полицейского участка.

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