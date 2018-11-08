Из горящего дома в Нымме вытащили трех человек

Сообщение о пожаре поступило в центр тревоги в 4.07, когда выяснилось, что на улице Халу загорелся жилой дом. Прибывшие на место спасатели выяснили, что горит потолок между вторым этажом и чердаком, сообщил BNS пресс-секретарь Пыхьяского спасательного центра.

Спасатели помогли выбраться из дома трем людям, которых передали скорой помощи и доставили в больницу на осмотр. Пожар был ликвидирован к 5.29.