Из горящего дома в Нымме вытащили трех человек
8 ноября 2018, 9:45
Рано утром в четверг в таллиннском районе Нымме вспыхнул пожар в жилом доме, из которого пожарные спасли трех человек.
Сообщение о пожаре поступило в центр тревоги в 4.07, когда выяснилось, что на улице Халу загорелся жилой дом. Прибывшие на место спасатели выяснили, что горит потолок между вторым этажом и чердаком, сообщил BNS пресс-секретарь Пыхьяского спасательного центра.
Спасатели помогли выбраться из дома трем людям, которых передали скорой помощи и доставили в больницу на осмотр. Пожар был ликвидирован к 5.29.
В доме не было дымового датчика, который является в Эстонии обязательным с 2009 года. Причины пожара установит следствие.