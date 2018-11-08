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  • Из горящего дома в Нымме вытащили трех человек

Из горящего дома в Нымме вытащили трех человек

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Пожар. Фото иллюстративное.

ФОТО: Kaspar Pokk / Kanal 2

Рано утром в четверг в таллиннском районе Нымме вспыхнул пожар в жилом доме, из которого пожарные спасли трех человек.

Сообщение о пожаре поступило в центр тревоги в 4.07, когда выяснилось, что на улице Халу загорелся жилой дом. Прибывшие на место спасатели выяснили, что горит потолок между вторым этажом и чердаком, сообщил BNS пресс-секретарь Пыхьяского спасательного центра.

Спасатели помогли выбраться из дома трем людям, которых передали скорой помощи и доставили в больницу на осмотр. Пожар был ликвидирован к 5.29.

В доме не было дымового датчика, который является в Эстонии обязательным с 2009 года. Причины пожара установит следствие.

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