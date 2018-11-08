Чт, 8.11.2018
Мои дети заслуживают возможности жить в свободной и демократической стране. Николай Кулемин

Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Милан за 43 евро!

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Милан.

ФОТО: PhanterMedia/Scanpix

Портал путешествий Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайтов trip.ee, hetked.ee, lennuleidja.ee и secretflying.com.

Туда-обатно из Таллинна в Милан начиная с 43 евро

Туда-обатно из Таллинна в Вену начиная с 78 евро

Туда-обатно из Риги в Кельн начиная с 20 евро

Туда-обатно из Таллинна в Неаполь начиная со 130 евро

Туда-обатно из Таллинна в Малагу начиная со 141 евро

Туда-обатно из Таллинна в Пафос начиная с 55 евро

Туда-обатно из Стокгольма в Мьянму или Камбоджу начиная с 380 евро

Туда-обатно из Таллинна в Нью-Йорк начиная с 331 евро

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