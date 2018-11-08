Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Милан за 43 евро!
8 ноября 2018, 10:52
Портал путешествий Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайтов trip.ee, hetked.ee, lennuleidja.ee и secretflying.com.
Туда-обатно из Таллинна в Милан начиная с 43 евро
Туда-обатно из Таллинна в Вену начиная с 78 евро
Туда-обатно из Риги в Кельн начиная с 20 евро
Туда-обатно из Таллинна в Неаполь начиная со 130 евро
Туда-обатно из Таллинна в Малагу начиная со 141 евро
Туда-обатно из Таллинна в Пафос начиная с 55 евро
Туда-обатно из Стокгольма в Мьянму или Камбоджу начиная с 380 евро
Туда-обатно из Таллинна в Нью-Йорк начиная с 331 евро