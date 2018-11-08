Белый дом лишил аккредитации главного корреспондента Си-эн-эн Джима Акосту после пресс-конференции, на которой тот разгневал президента Трампа своими вопросами, и обвинил журналиста в рукоприкладстве в отношении женщины.
Телекомпания Си-эн-эн заявила, что обвинения в адрес их корреспондента - ложь.
Сотрудница-стажер Белого дома во время пресс-конференции Дональда Трампа в среду попыталась отобрать у Акосты микрофон. Журналист не отдал микрофон и продолжал задавать вопрос.
Пресс-секретарь президента Трампа Сара Сандерс официально заявила, что корреспондент лишился аккредитации и допуска в Белый дом за то, что "распускал руки в отношении молодой женщины, которая просто выполняла свою работу".
На видеозаписи пресс-конференции, которая была посвящена итогам промежуточных выборов в США, видно, как Акоста лишь на секунду отмахнулся от женщины, пытавшейся прервать его.
Сам Дональд Трамп назвал журналиста "грубым, ужасным человеком".
Что произошло?
На пресс-конференции Джим Акоста несколько раз спрашивал президента, почему тот постоянно раздувает страхи по поводу так называемого каравана мигрантов из Гондураса, направляющегося в сторону американской границы.
"Хватит, хватит", - сказал президент корреспонденту, а затем приказал ему сесть и отдать микрофон.
"Си-эн-эн должно быть стыдно, что вы у них работаете", - сказал Трамп.
В этот момент Акоста пытался задать Трампу вопрос о возможном вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году.
Что говорит Белый дом?
Официальный представитель президента Трампа Сара Сандерс написала в "Твиттере": "Белый дом не потерпит репортера, который распускает руки в отношении молодой женщины, которая лишь делала свою работу".
"Тот факт, что Си-эн-эн гордится поведением своего сотрудника, не только отвратительно, это также пример возмутительного пренебрежения по отношению к всем, в том числе и к молодым женщинам, работающим в этой администрации", - продолжила Сара Сандерс.
"В результате этого инцидента Белый дом отменил пропуск этого корреспондента на неопределенное время", - говорится в твите.
Пресс-представитель президента затем продемонстрировала видеозапись инцидента, сказав, что Белый дом не потерпит "неприемлемого поведения, которое всем видно в этой видеозаписи".
На видеозаписи видно, что Акоста на долю секунды дотронулся до руки девушки, забиравшей у него микрофон, тыльной стороной кисти.
Ответ телекомпании Си-эн-эн
Компания Си-эн-эн написала в "Твиттере", что Акоста наказан за то, что задавал неудобные для президента вопросы.
"Пресс-секретарь Сара Сандерс солгала", - говорится в заявлении. "Она выдвинула сфальсифицированные обвинения и описала инцидент, которого не было".
Ассоциация корреспондентов при Белом доме также назвала решение администрации в отношении Акосты "не соответствующим принятым нормам" и "неприемлемым".
"Мы призываем Белый дом немедленно отменить это необоснованное решение", - говорится в заявлении ассоциации.
В ходе пресс-конференции Дональд Трамп не только назвал Джима Акосту ужасным человеком, но также назвал весь телеканал "врагами народа".