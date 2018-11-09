Государство повысит плату за добычу сланца

В ходе второго чтения поправок комиссия по окружающей среде предложила не менять принципы расчета платы за право добычи сланца и не привязывать плату за использование горючего сланца к рыночной цене электричества, получаемого от сжигания сланца, а продолжить рассчитывать плату на основе стоимости сланцевого масла, пишет rus.err.ee .

Максимальный размер платы в 10 евро с тонны сланца предлагается применять при стоимости сланцевого масла 651 евро за тонну или 104 евро за МВт/ч электроэнергии на бирже. В пояснительной записке сказано, что до сих пор цены на сланцевое масло и электроэнергию не поднимались до таких высот, но законодатели не исключают, что в будущем они могут достигнуть таких пределов.