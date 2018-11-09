Новый шпионский скандал: австрийский полковник на неприметном посту около 30 лет был "кротом" России

"Да, этот исключительный случай действительно имеет место. Мы очень рады, что этот подозреваемый сейчас разоблачен", - заявил газете Krone Zeitung пресс-секретарь Министерства обороны Австрии 9 ноября (цитата по РБК).

По данным издания, подозреваемый действовал очень профессионально. Будучи полковником в отставке, он занимал неприметный пост в штабе австрийской армии и раз в две недели встречался со своим российским куратором, получая от него задания. Куратора газета называет Юрием. Добытые сведения "крот" передавал в РФ в виде зашифрованных писем или по спутниковой связи.

Полковник передавал данные об австрийских ВВС, артиллерийских системах, приводил подробные характеристики многих высокопоставленных офицеров армии, а также отправлял информацию по ситуации с мигрантами.

Некоторое время назад российские кураторы получили сведения о возможном разоблачении агента и поручили ему уничтожить все материалы, которые могут его скомпрометировать. Однако австрийские власти сумели предотвратить ликвидацию документов и сейчас продолжают изучать ноутбук подозреваемого.

По данным Die Presse, полковнику 70 лет, а завербован российской разведкой он был еще в 1988 году. В 2006 году он пытался закончить сотрудничество с РФ, но его руководители не позволили ему это сделать.

Издание отмечает, что ущерб от деятельности разоблаченного "крота" может превысить вред, который принес Австрии полковник Альфред Редль, в преддверии Первой мировой войны завербованный разведкой Российской империи и работавший на нее в течение десяти лет.

Как стало известно изданию из Минобороны Австрии, информация о российском шпионе была получена от дружественной разведки. "Полковник уже дал признательные показания", - говорится в материале (перевод статьи InoPressa).

Офицеру грозит два года лишения свободы. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что шпионаж против нейтральной страны неприемлем. Он намерен обсудить дальнейшие действия с европейскими партнерами.

Разоблачение "крота" может сказаться на отношениях Австрии с Россией

Глава австрийского МИД Карин Кнайсль, узнав о шпионе, отменила запланированный на начало декабря визит в Россию. Об этом заявил канцлер Австрии Себастьян Курц, сообщает Krone Zeitung.

"Такие случаи - вне зависимости от того, происходят ли они в Нидерландах или в Австрии, - не улучшают отношения между Россией и Европейским союзом", - подчеркнул канцлер.

Напомним, в начале октября Нидерланды выслали из страны четырех дипломатов, собиравшихся, по данным властей страны, совершить кибератаку на серверы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге. По данным властей, они работали на Главное управление (ГУ, бывшее ГРУ) Генштаба ВС РФ.

Курц сообщил, что в австрийский МИД вызван российский посол. Работал ли агент в одиночку, ведомство не уточняет.

В российском МИД "неприятно удивлены"

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что неприятно удивлен новостью об офицере, обвиняемом в Австрии в разведдеятельности в пользу РФ, передает РИА "Новости".

"Вы знаете, я только что об этом узнал, перед началом нашей встречи, и честно говоря, меня эта информация неприятно удивила. Испокон веку было принято, что если у какой-то страны возникают озабоченности, подозрения относительно действий другой страны, подозрения в причастности кого-то к каким-то процессам, которые рассматриваются в качестве угроз для соответствующего государства, то в соответствии с нормами международного общения следует напрямую запрашивать разъяснений", - заявил министр на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Союза Коморских островов Мохамедом Эль-Амин Суэфом.