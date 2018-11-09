Авиасообщение Таллинна с Петербургом под угрозой?

С января Nordica прекращает полеты в Петербург, Осло и Амстердам: обслуживание линий с точки зрения авиаперевозчика является невыгодным в нынешних условиях конкуренции.

Рейсы в Амстердам и Санкт-Петербург, по словам руководителя компании Nordic Aviation Group Ханнеса Саарпуу, пользуются низким спросом: в Амстердам после самоотвода эстонской госфирмы из Таллинна полеты продолжат другие перевозчики, а вот авиасообщение между эстонской столицей и Петербургом будет прервано.

В Таллиннском аэропорту заявили "Радио 4", что намерены обратиться к российской авиакомпании, чтобы прощупать почву, и возможно, в Таллинн вернется фирма "РусЛайн".