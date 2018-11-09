Авиасообщение Таллинна с Петербургом под угрозой?

Государственный авиаперевозчик Nordica в следующем году закроет три регулярные линии из Таллинна: в Санкт-Петербург, Осло и Амстердам; Таллиннский аэропорт собирается предложить выполнять полеты в Санкт-Петербург фирме "РусЛайн", однако там пока такую возможность не рассматривают, пишет Rus.err.
С января Nordica прекращает полеты в Петербург, Осло и Амстердам: обслуживание линий с точки зрения авиаперевозчика является невыгодным в нынешних условиях конкуренции.
Рейсы в Амстердам и Санкт-Петербург, по словам руководителя компании Nordic Aviation Group Ханнеса Саарпуу, пользуются низким спросом: в Амстердам после самоотвода эстонской госфирмы из Таллинна полеты продолжат другие перевозчики, а вот авиасообщение между эстонской столицей и Петербургом будет прервано.
В Таллиннском аэропорту заявили "Радио 4", что намерены обратиться к российской авиакомпании, чтобы прощупать почву, и возможно, в Таллинн вернется фирма "РусЛайн".
"Пока не рассматриваем такую возможность, но в будущем можем рассмотреть", - заявил "АК" коммерческий директор российской компании Александр Крутов.