Пт, 9.11.2018
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Авиасообщение Таллинна с Петербургом под угрозой?

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Самолет Nordica.

ФОТО: Mihkel Maripuu / PM/Scanpix Baltics

Государственный авиаперевозчик Nordica в следующем году закроет три регулярные линии из Таллинна: в Санкт-Петербург, Осло и Амстердам; Таллиннский аэропорт собирается предложить выполнять полеты в Санкт-Петербург фирме "РусЛайн", однако там пока такую возможность не рассматривают, пишет Rus.err.

С января Nordica прекращает полеты в Петербург, Осло и Амстердам: обслуживание линий с точки зрения авиаперевозчика является невыгодным в нынешних условиях конкуренции.

Рейсы в Амстердам и Санкт-Петербург, по словам руководителя компании Nordic Aviation Group Ханнеса Саарпуу, пользуются низким спросом: в Амстердам после самоотвода эстонской госфирмы из Таллинна полеты продолжат другие перевозчики, а вот авиасообщение между эстонской столицей и Петербургом будет прервано.

В Таллиннском аэропорту заявили "Радио 4", что намерены обратиться к российской авиакомпании, чтобы прощупать почву, и возможно, в Таллинн вернется фирма "РусЛайн".

"Пока не рассматриваем такую возможность, но в будущем можем рассмотреть", - заявил "АК" коммерческий директор российской компании Александр Крутов.

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