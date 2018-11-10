Фото: в Таллинне на парковке нового торгового центра T1 образовалась огромная пробка
10 ноября 2018, 16:07
На парковке открывшегося вчера торгового центра T1 образовалась большая пробка, в которой машины уже стоят минимум час.
Сегодня днем читатель Postimees сообщил, что на парковке торгового центра T1 Mall of Tallinn образовалась огромная пробка, в которой машины уже стоят минимум час.
Дорогие читатели, если вы сами оказались в этой пробке, присылайте свои комментарии и фотографии на почту vene@postimees.ee.