Сб, 10.11.2018
Если забрать у отделений ЭМО миллион и передать его на дежурства в центрах здоровья, то ситуация начала бы улучшаться. Ингмар Линдстрём
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  • Фото: в Таллинне на парковке нового торгового центра T1 образовалась огромная пробка

Фото: в Таллинне на парковке нового торгового центра T1 образовалась огромная пробка

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T1 ummik.

ФОТО: Lugeja foto

На парковке открывшегося вчера торгового центра T1 образовалась большая пробка, в которой машины уже стоят минимум час.

Сегодня днем читатель Postimees сообщил, что на парковке торгового центра T1 Mall of Tallinn образовалась огромная пробка, в которой машины уже стоят минимум час.

Дорогие читатели, если вы сами оказались в этой пробке, присылайте свои комментарии и фотографии на почту vene@postimees.ee.

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