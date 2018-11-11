Паэт: Рейнсалу непрофессионально судит о соглашениях о миграции

Высказанные в субботу министром юстиции Урмасом Рейнсалу размышления по поводу Глобального соглашения ООН по миграции являются непрофессиональным суждением, считает депутат Европарламента от Эстонии Урмас Паэт, передает BNS .
«Просто стыдно читать, как член правительства, министр юстиции, в чудесный субботний день с помпой выступает по всем медиаканалам с заявлением о том, что одобрение проекта соглашения ООН по миграции произойдет через месяц как гром среди ясного неба и что якобы содержание этого соглашения никому не известно. Это не профессионально», - написал Паэт в воскресенье в социальных сетях.
«На самом же деле Генеральная ассамблея ООН еще в сентябре 2016 года решила, что к 2018 году в ходе переговоров между правительствами стран членов ООН необходимо подготовить всемирное соглашение по миграции, которое позволило бы работать с таким сложным комплексом проблем как миграция на единых принципах, - написал Паэт в своем комментарии в социальных сетях. - Подготовка соглашения по миграции началась в апреле 2017 года, затем в течение целых 15 месяцев велись межправительственные консультации и переговоры».
«13 июля 2018 года, то есть, четыре месяца назад (!) страны-члены ООН завершили переговоры по тексту миграционного соглашения и с того момента текст его считается подготовленным и доступным всем, в том числе, на домашней странице ООН, на рабочих языках ООН, в том числе, на английском», - отметил Паэт и добавил, что страны по завершении переговоров решили, что 10-11 декабря в Марокко состоится межправительственная конференция, на которой ее участники одобрят соглашение.
«На домашней странице ООН черным по белому написано, что Глобальное соглашение ООН по миграции в правовом отношении не является обязательным к исполнению. Его цель — подчеркнуть ценности, на основании которых следует действовать во всех уголках мира, занимаясь проблемами миграции — суверенитет государств, разделение ответственности, предотвращение дискриминации, соблюдение прав человека, - написал Паэт в социальных сетях. - Все это делается для того, чтобы эффективнее справляться с решение проблем миграции. Учитывая план действий и ход развития событий, подобные заявления членов правительства (как в случае с Рейнсалу — BNS), в еще большей степени снижают доверие к правительству».
Правительство Эстонии никоим образом не одобряло Глобальное соглашение ООН по миграции, а также не принимало отдельное решение о предоставлении полномочий президенту в связи с этим соглашением, написал в субботу в социальных сетях министр юстиции Урмас Рейнсалу.«15 марта этого года Министерство иностранных дел направило правительству на одобрение проект мнения Эстонии о Глобальном соглашении ООН по миграции и беженцам. Эта информация была необходима для того, чтобы сформулировать общую позицию Европейского Союза относительно данного документа в совете ЕС по общим вопросам», - приводит в субботу BNS слова Рейнсалу. - Следует отметить, что речь не идет о соглашении международного уровня, поскольку столь радикальный и масштабный документ никогда в жизни не был бы одобрен крупными странами процедурами, предусмотренными этим соглашением».
В то же время, отметил Рейнсалу, речь все же идет о соглашении, в котором декларируется целый ряд позиций и мер в сфере миграции. Ключевой вопрос в том, не перерастет ли декларация в некую традицию, следовать которой государства должны будут в обязательном порядке и не станут ли международные суды и организации оценивать ее соблюдение.
Рейнсалу поясняет, что страны, которые не захотят принять обычное международное право, сопутствующее возможному Глобальному соглашению, либо выскажут свое несогласие в ближайшем будущем, либо уже сделали это.
«Иными словами, не подписание, а всего лишь одно только участие страны в конференции и не высказанное ею несогласие, в соответствии со статутом конференции будет считаться актом присоединения страны к Глобальному соглашению. Я попросил Министерство юстиции проанализировать это соглашение с точки зрения государственного права, - пояснил Рейнсалу. - Для меня аргументы в таком серьезном вопросе в первую очередь имеют государственно-правовой характер. Надеюсь, что никто не прибегнет к аргументу, что, мол, соглашение не подлежит обсуждению по той причине, что из-за своего противостояния ему мы можем потерять голоса какой-нибудь страны-источника миграции при голосовании по вопросу о членстве Эстонии в Совете безопасности ООН. Но этот аргумент входит в число инструментов дипломатической тактики, но не государственного права».
Президент Керсти Кальюлайд в среду на генеральной ассамблее ООН заявила о желании Эстонии быть избранной в Совет безопасности ООН в качестве непостоянного члена, увязав между собой потенциал Эстонии и возможность решения проблем мирового уровня.
«Мы со своей стороны протягиваем руку помощи, оказывая гуманитарную помощь, консультируя по практическим вопросам, участвуя в миротворческих миссиях, как в Африке, так и на Ближнем Востоке. Мы делаем все, что в наших силах, и все же остается чувство, что этого никогда не будет достаточно», - сказала Кальюлайд, напомнив о целом ряде нерешенных конфликтов в Восточной Украине, Грузии, Африке, о проблемах миграции, о последствиях изменений климата на Земле.