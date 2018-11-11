Паэт: Рейнсалу непрофессионально судит о соглашениях о миграции

«Просто стыдно читать, как член правительства, министр юстиции, в чудесный субботний день с помпой выступает по всем медиаканалам с заявлением о том, что одобрение проекта соглашения ООН по миграции произойдет через месяц как гром среди ясного неба и что якобы содержание этого соглашения никому не известно. Это не профессионально», - написал Паэт в воскресенье в социальных сетях.

«На самом же деле Генеральная ассамблея ООН еще в сентябре 2016 года решила, что к 2018 году в ходе переговоров между правительствами стран членов ООН необходимо подготовить всемирное соглашение по миграции, которое позволило бы работать с таким сложным комплексом проблем как миграция на единых принципах, - написал Паэт в своем комментарии в социальных сетях. - Подготовка соглашения по миграции началась в апреле 2017 года, затем в течение целых 15 месяцев велись межправительственные консультации и переговоры».

«13 июля 2018 года, то есть, четыре месяца назад (!) страны-члены ООН завершили переговоры по тексту миграционного соглашения и с того момента текст его считается подготовленным и доступным всем, в том числе, на домашней странице ООН, на рабочих языках ООН, в том числе, на английском», - отметил Паэт и добавил, что страны по завершении переговоров решили, что 10-11 декабря в Марокко состоится межправительственная конференция, на которой ее участники одобрят соглашение.

«На домашней странице ООН черным по белому написано, что Глобальное соглашение ООН по миграции в правовом отношении не является обязательным к исполнению. Его цель — подчеркнуть ценности, на основании которых следует действовать во всех уголках мира, занимаясь проблемами миграции — суверенитет государств, разделение ответственности, предотвращение дискриминации, соблюдение прав человека, - написал Паэт в социальных сетях. - Все это делается для того, чтобы эффективнее справляться с решение проблем миграции. Учитывая план действий и ход развития событий, подобные заявления членов правительства (как в случае с Рейнсалу — BNS), в еще большей степени снижают доверие к правительству».

Правительство Эстонии никоим образом не одобряло Глобальное соглашение ООН по миграции, а также не принимало отдельное решение о предоставлении полномочий президенту в связи с этим соглашением, написал в субботу в социальных сетях министр юстиции Урмас Рейнсалу.«15 марта этого года Министерство иностранных дел направило правительству на одобрение проект мнения Эстонии о Глобальном соглашении ООН по миграции и беженцам. Эта информация была необходима для того, чтобы сформулировать общую позицию Европейского Союза относительно данного документа в совете ЕС по общим вопросам», - приводит в субботу BNS слова Рейнсалу. - Следует отметить, что речь не идет о соглашении международного уровня, поскольку столь радикальный и масштабный документ никогда в жизни не был бы одобрен крупными странами процедурами, предусмотренными этим соглашением».