Число жертв пожаров в Калифорнии увеличилось до 31

"Сегодня обнаружены останки еще шести человек. Это означает, что общее количество жертв увеличилось до 29", - сообщил шериф округа Бьютт Кори Хонеа на пресс-конференции в воскресенье, 11 ноября. Власти опасаются, что реальное число погибших окажется еще выше, поскольку многие люди все еще числятся пропавшими без вести.

На тушение пожаров в Калифорнии может потребоваться три недели

Пожар Camp Fire на севере Калифорнии уже опустошил 45 тысяч гектаров. Только в городе Парадайс огнем разрушено свыше 6400 домов. По данным ведомства по пожаротушению Cal Fire, на воскресенье было ликвидировано лишь 25 процентов очагов возгорания. Власти полагают, что на тушение огня потребуется еще три недели.

К югу от Парадайса в результате пожара Woolsey Fire погибли не менее двух человек. Их обгоревшие трупы найдены в автомобиле между Лос-Анджелесом и Малибу. В целом в результате пожаров в Калифорнии до четверти миллиона жителей были вынуждены покинуть свои дома. Сильные ветры затрудняют тушение огня.