Исследование: около 11 миллионов детей погибнут от пневмонии к 2030 году
12 ноября 2018, 8:56
Не менее 11 млн детей станут жертвами пневмонии к 2030 году, свидетельствуют результаты совместного исследования международной организации Save the Children и университета Джонса Хопкинса, опубликованные в понедельник.
В исследовании отмечается, что в развивающихся странах именно маленькие дети гибнут от этой болезни, которая вызывает воспалительный процесс в легких, в то время как в целом от пневмонии страдают пожилые люди.
Под наибольшей угрозой находятся Нигерия, Индия, Пакистан и Конго.
В 2016 году от пневмонии умерли более 880 тыс. детей в основном в возрасте менее двух лет.
Исследование опубликовано к Всемирному дню борьбы с пневмонией, который с 2009 года отмечается 12 ноября.