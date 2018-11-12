Пн, 12.11.2018
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Исследование: около 11 миллионов детей погибнут от пневмонии к 2030 году

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Врач. Иллюстративное фото.

ФОТО: Andriy Popov / PantherMedia / Andriy Popov

Не менее 11 млн детей станут жертвами пневмонии к 2030 году, свидетельствуют результаты совместного исследования международной организации Save the Children и университета Джонса Хопкинса, опубликованные в понедельник.

В исследовании отмечается, что в развивающихся странах именно маленькие дети гибнут от этой болезни, которая вызывает воспалительный процесс в легких, в то время как в целом от пневмонии страдают пожилые люди.

Под наибольшей угрозой находятся Нигерия, Индия, Пакистан и Конго.

В 2016 году от пневмонии умерли более 880 тыс. детей в основном в возрасте менее двух лет.

Исследование опубликовано к Всемирному дню борьбы с пневмонией, который с 2009 года отмечается 12 ноября.

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