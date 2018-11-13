Исчезновения женщины в собственном доме никто не заметил

18 ноября 2010 года, за неделю до Дня благодарения, житель США отправился осмотреть конфискованный за долги у некоей женщины дом, который он только что приобрел на аукционе. Мужчина планировал отреставрировать и продать захламленный двухэтажный таунхаус, расположенный в неплохом месте — на мысе Канаверал в штате Флорида, неподалеку от пляжа. По соседству жили сплошь пенсионеры и приезжающие на лето или выходные любители серфинга.

Работы предстояло немало, только на уборку должно было уйти дня три. В кухонной раковине стояла настолько высокая стопка грязной посуды, что тарелки, казалось, подпирали кухонный шкафчик. Посреди гостиной на ковре лежало полотенце, на нем стояли две миски с давно покрытым плесенью кошачьим кормом. Всюду валялись пустые оранжевые стеклянные баночки из-под лекарств. Возле дивана на журнальном столике лежал выпуск местной газеты за 24 июля 2009 года.

Обе спальни выглядели примерно одинаково: на полу всюду был раскидан мусор, одежда и искусственные цветы. В одной из комнат обнаружилась пыльная беговая дорожка. Американец всюду натыкался на стопки книг: о религии, правильном питании и похудении, организации финансов и мотивации. Неподалеку от входа в гараж висела газетная вырезка 13-летней давности с рецептом и цитатой: «Может, в целом я не идеален, но у меня точно есть превосходные качества».

В гараже стоял закрытый серебристый седан Chevrolet Chevy Nova 1987 года выпуска. С зеркала заднего вида свисал освежитель воздуха в форме елочки. К приборной панели была прикреплена тонкая белая свеча. На заднем сиденье лежало белое одеяло, а на полу — подушка. На ней покоилась голова мумифицированного тела в платье. Мужчина задрожал, выбежал на улицу и вызвал полицию.