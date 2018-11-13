Фото: история столетия Эстонии в архитектуре и строительстве. Год 1926

Продолжаем рассказ о выдающихся зданиях и сооружениях Эстонии, ставших экспонатами выставки «100 строений – сто лет. История Эстонии в строениях. 1918-2017» в Архитектурном музее.
Жилой район Oma Kolle находится в Таллинне по адресам: Кольде-пуйестеэ, 3-31, Ристику, 52-60, Кырре, 4-10. Проект: Херберт Йохансон, Эуген Хаберман, Йоханнес Пикков, Мярт Рауд, 1922. Строительство: 1923–1926.
Расположенный в Пельгулинна жилой комплекс, представляющий собой реализованный проект по строительству малых квартир строительного товарищества Oma Kolle, стал одним из первых примеров того, как люди с использованием личных сбережений и государственного кредита могли построить целостный район жилых домов в едином стиле. Комплекс напоминал немецкие и английские зеленые пригороды, одновременно стремясь как к уюту, так и к рациональности.
В построенных из пустотелых бетонных блоков домах типа современных рядных было по две двухэтажных квартиры. В каждой квартире было четыре комнаты, кухня, подвал, ванная комната и чердак.
Напомним: выставка открыта в Архитектурном музее Таллинна до 2 декабря. Пояснения к экспонатам даны, в том числе, и на русском языке.