Фото: история столетия Эстонии в архитектуре и строительстве. Год 1926

Расположенный в Пельгулинна жилой комплекс, представляющий собой реализованный проект по строительству малых квартир строительного товарищества Oma Kolle, стал одним из первых примеров того, как люди с использованием личных сбережений и государственного кредита могли построить целостный район жилых домов в едином стиле. Комплекс напоминал немецкие и английские зеленые пригороды, одновременно стремясь как к уюту, так и к рациональности.