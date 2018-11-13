ДТП в Латвии оказалось жестоким убийством: водителя искромсали ножом

7 ноября сотрудники Латгальского регионального управления полиции получили информацию о том, что в волости Силмалас Резекненского края произошло ДТП, в результате которого машина Nissan съехала с дороги и перевернулась. Водитель погиб.
На место происшествия выехала группа с экспертом, который ошарашил коллег заявлением: смерть мужчины 1951 года рождения наступила не в результате аварии. Cпециалист обнаружил на теле погибшего несколько колотых ранений, по всему выходило, что водителя неистово били ножом.
В рамках начатого уголовного производства через два дня оперативники вышли на 19-летнего парня, ранее судимого за имущественные преступления. Все указывало на то, что именно он мог совершить это преступление: они с жертвой были знакомы, и их видели вместе накануне. Было принято решение задержать подозреваемого.
В ходе следствия полицейские выяснили, что погибший мужчина действительно знал подозреваемого, и они вместе находились в салоне машины. Именно там и произошла ссора, в процессе которой молодой человек выхватил нож и несколько раз с размаха вонзил его в водителя.
В данный момент полицейские пока не знают, на почве чего возник конфликт, работа с задержанным продолжается. Известно лишь, что именно он держал в руках нож. По одной из версий, подозреваемый работал у своей жертвы, и они не сошлись в размере зарплаты.
Возбуждено уголовное дело по статье "убийство", виновному грозит лишение свободы на срок от пяти до 20 лет и вплоть до пожизненного заключения.