ДТП в Латвии оказалось жестоким убийством: водителя искромсали ножом

На место происшествия выехала группа с экспертом, который ошарашил коллег заявлением: смерть мужчины 1951 года рождения наступила не в результате аварии. Cпециалист обнаружил на теле погибшего несколько колотых ранений, по всему выходило, что водителя неистово били ножом.

В рамках начатого уголовного производства через два дня оперативники вышли на 19-летнего парня, ранее судимого за имущественные преступления. Все указывало на то, что именно он мог совершить это преступление: они с жертвой были знакомы, и их видели вместе накануне. Было принято решение задержать подозреваемого.

В ходе следствия полицейские выяснили, что погибший мужчина действительно знал подозреваемого, и они вместе находились в салоне машины. Именно там и произошла ссора, в процессе которой молодой человек выхватил нож и несколько раз с размаха вонзил его в водителя.

В данный момент полицейские пока не знают, на почве чего возник конфликт, работа с задержанным продолжается. Известно лишь, что именно он держал в руках нож. По одной из версий, подозреваемый работал у своей жертвы, и они не сошлись в размере зарплаты.