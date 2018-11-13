Выбросы CO2 во всем мире достигли рекордного уровня

Авторы доклада объясняют это ростом мирового спроса на энергоносители, который, по оценкам МЭА, на протяжении ближайших двух десятилетий будет только расти и к 2040 году вдвое превысит нынешний - главным образом, за счет увеличения спроса в быстро растущих экономиках стран Азии, пишет DW.com.

Эксперты, однако, не видят оснований для особого пессимизма, поскольку, во-первых, все большее значение будет приобретать газ, особенно сжиженный. Согласно прогнозам, спрос на газ в ближайшие 20 лет вырастет на 45 процентов, при этом к 2040 году до 60 процентов газа будет поставляться в сжиженном виде.

Уголь утрачивает значение

Во-вторых, все меньшую роль во всем мире будет играть уголь. Даже в Китае - главном потребителе угля, спрос на этот энергоноситель сократится за 20 лет на 15 процентов, в то время как в Европе - на 65, а в США - на 30 процентов.

Одним из благоприятных факторов для мировой экологии авторы доклада считают и бурное развитие возобновляемой энергетики. Они прогнозируют, что к 2040 году 45 процентов энергопотребления во всем мире будет осуществляться за счет возобновляемых энергоносителей.