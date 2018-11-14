Мировой экономике предсказали проблемы

Рост глобальной экономики будет замедляться в ближайшие годы, однако не слишком сильно, прогнозируют аналитики Nomura.
Они ожидают повышения мирового ВВП на 3,7% в следующем году и на 3,5% в 2020 году. Оценка темпов подъема в текущем году составляет 3,9%, говорится в сообщении инвесткомпании.
В том числе в США ожидается ослабление экономического роста с 2,9% в этом году до 2,4% в 2019 году и до 1,7% в 2020 году.
В число факторов, которые вызовут такую динамику, входят отказ от финансового стимулирования в США и ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой, а также ограничения в поставках товаров в США.
Тем не менее, аналитики Nomura не ожидают значительного ухудшения мировой экономики, поскольку пока нет явных признаков перегрева крупнейших стран.