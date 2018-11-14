В Эстонии эпидемия автоугонов: на сей раз пострадал Вильянди
14 ноября 2018, 18:23
В ночь на вторник был угнан автомобиль Chrysler Grand Voyager, припаркованный у частного дома на Рейну-теэ, Вильянди. По факту произошедшего полиция возбудила уголовное дело, передает Sakala.
Ущерб, причиненный угоном автомобиля, составил 1800 евро.
В последние дни автомобили угоняли по всей Эстонии: в ходе проведенной сегодня ночью операции полиция задержала гражданина Литвы, которого есть основания подозревать в угоне машин.
Если кто-то увидит в Южной Эстонии автомобиль с иностранными номерами, припаркованный в странном месте, полиция просит сразу сообщить об этом по короткому номеру 112.