Ср, 14.11.2018
Мне стыдно смотреть на все то, что происходило в течение последних недель с гражданством живущей в Абхазии эстонки. Керсти Кальюлайд
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  • В Эстонии эпидемия автоугонов: на сей раз пострадал Вильянди

В Эстонии эпидемия автоугонов: на сей раз пострадал Вильянди

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Полицейский автомобиль. Иллюстративное фото.

ФОТО: Elmo Riig

В ночь на вторник был угнан автомобиль Chrysler Grand Voyager, припаркованный у частного дома на Рейну-теэ, Вильянди. По факту произошедшего полиция возбудила уголовное дело, передает Sakala.

Ущерб, причиненный угоном автомобиля, составил 1800 евро.

В последние дни автомобили угоняли по всей Эстонии: в ходе проведенной сегодня ночью операции полиция задержала гражданина Литвы, которого есть основания подозревать в угоне машин.

Если кто-то увидит в Южной Эстонии автомобиль с иностранными номерами, припаркованный в странном месте, полиция просит сразу сообщить об этом по короткому номеру 112.

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