Осиновский: Eesti Energia влияет на законотворчество

«Я это видел в нескольких правительствах. Когда-то считалось, что если перевести Eesti Energia под Министерство финансов, будет лучше – не получилось. На одном этаже сидят те, кто говорит об ожиданиях собственника, а на другом те, кто должен считать дивиденды», - сказал Осиновский на дебатах политиков в рамках энергетической конференции, организованной Äripäev.

«Нельзя так руководить государством, я убежден, что роль Eesti Energia нужно существенно сократить, и вывести оттуда Elektrilevi. В целом государственное предприятие не должно заниматься продвижением восстановительной энергии», - сказал Осиновский.

Он сравнил «зарубежные авантюры Eesti Energia за деньги налогоплательщика» с тем, как если бы Таллиннский порт купить себе терминал в Гамбурге.

Министерство финансов как собственник должно было четко сформулировать свои ожидания от госфирмы, но в действительности, по оценке Осиновского, все получилось наоборот. По словам соцдема, государство должно участвовать в предпринимательстве по очень ограниченным причинам: «Предложение общественных услуг, впротивовес рынку, в иных случаях от этого можно освободиться и передать частному сектору».