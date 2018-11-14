Осиновский: Eesti Energia влияет на законотворчество

По оценке председателя Социал-демократической партии Евгения Осиновского, Eesti Energia пытается диктовать законотворцам, поэтому роль госфирмы в энергетическом секторе нужно сократить, а Elektrilevi отделить от Eesti Energia, пишет Postimees.
«Я это видел в нескольких правительствах. Когда-то считалось, что если перевести Eesti Energia под Министерство финансов, будет лучше – не получилось. На одном этаже сидят те, кто говорит об ожиданиях собственника, а на другом те, кто должен считать дивиденды», - сказал Осиновский на дебатах политиков в рамках энергетической конференции, организованной Äripäev.
«Нельзя так руководить государством, я убежден, что роль Eesti Energia нужно существенно сократить, и вывести оттуда Elektrilevi. В целом государственное предприятие не должно заниматься продвижением восстановительной энергии», - сказал Осиновский.
Он сравнил «зарубежные авантюры Eesti Energia за деньги налогоплательщика» с тем, как если бы Таллиннский порт купить себе терминал в Гамбурге.
Министерство финансов как собственник должно было четко сформулировать свои ожидания от госфирмы, но в действительности, по оценке Осиновского, все получилось наоборот. По словам соцдема, государство должно участвовать в предпринимательстве по очень ограниченным причинам: «Предложение общественных услуг, впротивовес рынку, в иных случаях от этого можно освободиться и передать частному сектору».
Распределительную сеть Elektrilevi, по мнению лидера социал-демократов, нужно отделить от Eesti Energia, но не приватизировать, поскольку в противном случае, Эстония может попасть под влияния «какого-нибудь Леэдо».