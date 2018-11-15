Фото: в Харьюмаа продается необычный дом по проекту эстонского архитектора

Продается дом, расположенный в природном парке Раннамыйза практически на глинте. Земельный участок имеет, по меньшей мере, вековую историю. Море находится на расстоянии пешей прогулки, а до центра Таллинна - 25 минут езды на машине.

ФОТО: city24.ee

Проект находящегося на участке площадью 2835 м2 дома учитывает все особенности рельефа местности. Интересные и функциональные решения имеют все помещения дома, расположенные в трех плоскостях. В распоряжении жильцов дома три спальни, гостевая комната, открытая кухня-столовая, гостиная, банный комплекс, бассейн, гараж,садовый домик и уголок для гриля. Естественно, имеются кладовки и хозяйственные помещения.

ФОТО: city24.ee

Западная часть дома более открыта: из спальни можно попасть на балкон с видом на море. Из средней части дома, где растет рябина, можно попасть во внутренний двор, выходящий на юг. Все части дома соединяет большая терраса.

ФОТО: city24.ee

Самая просторная часть - средняя, где находится кухня-столовая. Пол-этажа наверх - и вы в спальне с собственной ванной, вниз - и вот гостиная с банным комплексом по соседству. В бассейн с застекленными стенами можно попасть и с террасы.

ФОТО: city24.ee

Архитектор построенного в 2008 году дома - Ральф Лыоке (AB Salto), дизайнер интерьера - Урсула Сыбер. Для отделки использованы высококачественные материалы, например, эксклюзивный природный камень. Дом продается со всей обстановкой.

ФОТО: city24.ee

На южной части участка расположен летний домик, который повторяет архитектурную форму и стиль большого дома.

ФОТО: city24.ee

На участке также есть большой современный парник из стекла и алюминиевого профиля, хорошо подходящий для выращивания овощей и пряной зелени.