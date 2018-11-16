КНДР заявила об испытаниях нового высокотехнологичного оружия

За испытаниями наблюдал лично северокорейский лидер Ким Чен Ын. Новая военная разработка должна "значительно увеличить боевую мощь" армии КНДР, подчеркнуло KCNA. В то же время никаких деталей о типе и характеристиках этого оружия агентство не сообщило. Утверждается, что испытания прошли успешно, пишет DW.com.

После прекращения северокорейских ракетных и ядерных испытаний отношения Пхеньяна с Сеулом и Вашингтоном начали постепенно налаживаться. С апреля прошли уже три межкорейских саммита на высшем уровне. В ноябре КНДР и Южная Корея приступили к демонтажу части своих пограничных постов.