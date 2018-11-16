Меркель исключила возможность новых переговоров по Брекзиту

"У нас уже имеется документ, одобренный Великобританией и 27 странами ЕС. Поэтому в моем понимании в данный момент вообще не стоит вопрос о том, что мы можем о чем-либо еще дальше договариваться", - отметила канцлер ФРГ. В тот же день появилась информация, что ряд стран ЕС недовольны согласованным накануне планом Брекзита.

В ЕС и британском парламенте есть недовольные компромиссом

По данным агентства AFP, Франция, Нидерланды, Бельгия, Ирландия и Испания могут потребовать внести в соответствующий документ изменения, касающиеся рыбной ловли в британских водах, пишет DW.com. По мнению этих стран, данный вопрос должен быть урегулирован уже в соглашении о выходе Соединенного Королевства из ЕС. Источник AFP назвал эту тему "одной из самых спорных сфер" в будущих отношениях Великобритании с ее соседями из Евросоюза. В то же время в Еврокомиссии убеждены, что данный вопрос должен будет решаться позже, отдельно от соглашения о Брекзите.

14 ноября премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что после многочасового заседания кабинет министров ее страны одобрил план Брекзита, согласованный Лондоном и Брюсселем. Главы государств и правительств стран ЕС могут подписать договор о выходе Великобритании из состава ЕС уже 25 ноября на внеочередном саммите.