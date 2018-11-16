Под колесами автобуса погиб пьяный мужчина

Вечером 13 ноября в Тартумаа в деревне Кобрату автобус насмерть сбил 61-летнего мужчину. Сейчас в ходе судебно-медицинской экспертизы выяснилось, что в момент ДТП погибший был пьян. Все обстоятельства произошедшего будут выяснены в ходе расследования, передает Tartu Postimees.
ДТП произошло на 119-м км шоссе Йыхви-Тарту-Валга в деревне Кобрату, примерно в километре от реки Амме.
По предварительной информации, водитель ехавшего со стороны Йыхви в сторону Тарту автобуса увидел стоящего на дороге пешехода, но не успел затормозить. К сожалению, пешеход получил серьезные травмы и скончался на месте.
В автобусе находились 20 пассажиров, никто из них не пострадал. Полиция установила, что 61-летний водитель автобуса Scania был трезв и имеет водительские права.
ДТП произошло на прямом неосвещенном отрезке дороги, где максимально разрешенная скорость составляет 90 км/ч. Во время аварии шел дождь.