Пт, 16.11.2018
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  • Под колесами автобуса погиб пьяный мужчина

Под колесами автобуса погиб пьяный мужчина

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Вечером 13 ноября в Тартумаа в деревне Кобрату  автобус насмерть сбил 61-летнего мужчину. Сейчас в ходе судебно-медицинской экспертизы выяснилось, что в момент ДТП погибший был пьян. Все обстоятельства произошедшего будут выяснены в ходе расследования, передает Tartu Postimees.

ДТП произошло на 119-м км шоссе Йыхви-Тарту-Валга в деревне Кобрату, примерно в километре от реки Амме.

По предварительной информации, водитель ехавшего со стороны Йыхви в сторону Тарту автобуса увидел стоящего на дороге пешехода, но не успел затормозить. К сожалению, пешеход получил серьезные травмы и скончался на месте.

В автобусе находились 20 пассажиров, никто из них не пострадал. Полиция установила, что 61-летний водитель автобуса Scania был трезв и имеет водительские права.

ДТП произошло на прямом неосвещенном отрезке дороги, где максимально разрешенная скорость составляет 90 км/ч. Во время аварии шел дождь.

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