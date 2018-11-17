Прогноз оппозиции: в Эстонии появится правительство меньшинства

По мнению председателя Партии реформ Каи Каллас, у оппозиции сейчас два варианта действий: образовать новое переходное правительство на это короткое время или дождаться выборов, чтобы народ дал оценку этому недееспособному правительству, передает Rus.ERR .

Март Хельме предсказывает, что правительство меньшинства так или иначе удержится на плаву до марта месяца. "Я сказал бы так, что для Юри Ратаса практически уже не важно, будет ли он премьер-министром в коалиции, где только центристы или в коалиции, где ещё социал-демократы или же "Отечество". Так что я думаю, что он будет занимать пост премьер-министра до выборов".