Почему кухонный остров противопоказан нашим кухням?

Кухонный остров - мечта многих хозяек. Между прочим, считает портал Kodustiil, у этого сооружения гораздо больше минусов, о которых по разным причинам говорят крайне редко.
Кэти Эриксон рассказывает на портале Realtor.com, почему она больше никогда не поставит злополучный остров на своей кухне. Ее доводы могут стать полезными для тех, кто планирует в кухне ремонт и смену мебели.
1. Он начинает притягивать хлам
Хотя кухонный остров обычно считается одним из лучших способов увеличить рабочую поверхность, во многих домах остров превращается в место, где начинают валяться не относящиеся к кухне предметы: ключи, школьные рюкзаки, счета, чеки и многое другое. Таким образом, из дополнительного пространства остров превращается в место, требующее дополнительной уборки.
2. Болельщики и советчики
В большинстве случаев, вокруг кухонного острова располагаются стулья, на которых, естественно, рассаживаются члены семьи или гости. Приготовление еды в окружении толпы народа хорошо выглядит в телепередачах или на рекламных роликах. На практике это совсем не так приятно: вас отвлекают разговорами, ненужными или неуместными советами, а то и физическим воздействием. Если вы любите готовить в одиночестве, кухонный остров - не для вас!
3. Разочарование
Разочаровавшиеся в кухонном острове даже демонтируют конструкцию. К сожалению, для демонтажа придется куда-то девать водопроводные трубы, электрические кабели и прочее. Предстоит огромная грязная работа, а денег на остров потрачено немало. Не исключено, что вы несколько раз ловили себя на мысли, что без него было лучше.