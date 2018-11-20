Будь, как Кайли: 18-летняя девушка покупает уже вторую недвижимость

В то время как большинство ее сверстников наслаждались беззаботной жизнью, предприимчивая Кайли Слэк с тринадцати лет изо всех сил зарабатывала деньги, чтобы купить свое первое жилье. Скоро она вновь приобретет недвижимость, пишет австралийский портал Realestate.com.au.

«Одна из моих целей еще в юности заключалась в покупке дома. У моих родителей было в общей сложности четыре недвижимости, и я также хотела быстро встать на ноги и обзавестись собственностью, потому что с раннего возраста знала, как это сложно и как это важно», - сказала Кайли.