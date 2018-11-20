Партия реформ поддержит миграционный пакт, если учтут предложенные ею поправки

"Если наши предложения пройдут, мы поддержим проект заявления по миграционному пакту", – сказала председатель Партии реформ Кая Каллас.

Одно из предложений реформистов, по словам Каллас, заключается в том, чтобы это заявление ссылалось на решение правительства от 22 марта. Кроме того, правительство должно занять позицию по миграционному пакту.