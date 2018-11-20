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Партия реформ поддержит миграционный пакт, если учтут предложенные ею поправки

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Кая Каллас в студии Postimees.

ФОТО: ERIK PROZES / EESTI MEEDIA/SCANPIX

Фракция Партии реформ решила поддержать в Рийгикогу соглашение по миграции ООН в случае, если будут учтены предложения и поправки, передает Rus.ERR со ссылкой на ERR Uudised.

"Если наши предложения пройдут, мы поддержим проект заявления по миграционному пакту", – сказала председатель Партии реформ Кая Каллас.

Одно из предложений реформистов, по словам Каллас, заключается в том, чтобы это заявление ссылалось на решение правительства от 22 марта. Кроме того, правительство должно занять позицию по миграционному пакту.

Срок представления поправок – 23 ноября. 

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