Партия реформ поддержит миграционный пакт, если учтут предложенные ею поправки
20 ноября 2018, 12:57
Фракция Партии реформ решила поддержать в Рийгикогу соглашение по миграции ООН в случае, если будут учтены предложения и поправки, передает Rus.ERR со ссылкой на ERR Uudised.
"Если наши предложения пройдут, мы поддержим проект заявления по миграционному пакту", – сказала председатель Партии реформ Кая Каллас.
Одно из предложений реформистов, по словам Каллас, заключается в том, чтобы это заявление ссылалось на решение правительства от 22 марта. Кроме того, правительство должно занять позицию по миграционному пакту.
Срок представления поправок – 23 ноября.