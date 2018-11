Volvo подготовила для Лос-Анджелеса загадочную новинку

На размещенной в Facebook фотографии показан смартфон с надписью «Это не телефон» (This is not a phone). Судя по всему, то, что покажет Volvo превратит его в нечто большее, пишет motor.ru. Например, смартфон станет ключом, на котором будет храниться вся информация о водителе: его музыкальные предпочтения, настройки сидений, руля и зеркал, климатической установки и информация о местах, где он чаще всего бывает.