Volvo подготовила для Лос-Анджелеса загадочную новинку

На размещенной в Facebook фотографии показан смартфон с надписью «Это не телефон» (This is not a phone). Судя по всему, то, что покажет Volvo превратит его в нечто большее, пишет motor.ru. Например, смартфон станет ключом, на котором будет храниться вся информация о водителе: его музыкальные предпочтения, настройки сидений, руля и зеркал, климатической установки и информация о местах, где он чаще всего бывает.

Кроме того, с помощью смартфона можно управлять автомобилем. Например, это уже реализовано в электрокарах Tesla, BMW 5-Series или Mercedes-Benz E-Class All-Terrain. Не исключено, что смартфон в представлении Volvo также может дать доступ к флоту беспилотников. Таких, как дебютировавший в сентябре автономный концепт-кар 360c.