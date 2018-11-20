Президент Эстонии собирала в Кохтла-Ярве мебель

Новая технология создана по образцу ламината, который можно уложить без клея с помощью сборно-разборных замков, пишет «Северное побережье».

«Сейчас во всем мире очень активно разрабатываются решения, позволяющие собирать мебель без инструментов - многие уже и пользоваться ими не умеют», - пояснил Марко Мельтер, директор расположенного на Кява завода TNC-Components.

Президент Керсти Кальюлайд поинтересовалась, является ли сборно-разборная мебель такой же устойчивой, как обычная. «Показатели прочности на 40 процентов лучше и мебель также легко разобрать», - заверил Мельтер.

TNC-Components - преемник Кохтла-Ярвеского мебельного комбината и один из крупнейших в Эстонии производителей мебельных компонентов, мебели для кухни и ванной комнаты, который с 2001 года полностью принадлежит финскому капиталу. Быстро растущая фирма в 2017 году увеличила производственную площадь и расширила ассортимент, но активнее всего работают над внедрением новой технологии.

«Это инновация в масштабах целого мира. Вторая по величине японская розничная сеть внедрила технологию замкового соединения, мы хотим быть в числе первых в скандинавском регионе. Мы уже заключили лицензионный договор. Оборудование изготовят в Германии и установят в июне», - сказал Мельтер, отметив, что настолько большой революции в производстве мебели не было последние 60 лет.

Руководитель завода добавил, что внедрение новой технологии определенно станет одним из двигателей развития, но предприятие растет не только за счет этого.

«Мы также наращиваем свое присутствие на рынках и все больше выходим из роли производителя кухонной мебели. Мы начали работать над новой продукцией - гардеробными системами и раздвижными дверями, доля которых в ближайшие годы резко вырастет», - пояснил Мельтер.

Сейчас на предприятии работают 126 человек, основные рынки сбыта - Финляндия, Швеция, Норвегия и Дания. Задача материнской фирмы Ideal Keittiöt OY - продажа конечному потребителю, которая осуществляется в 26 представительствах. Все производство находится в Кохтла-Ярве.

Один из крупных собственников предприятия, председатель правления Пентти Калеви Торкко сказал, что покупка кохтла-ярвеского завода 18 лет назад была правильным шагом: «У нас здесь практически никаких проблем нет. Эстония — очень хорошее место для предпринимательства, правила здесь простые и понятные».

Торкко был рад визиту президента и тому обстоятельству, что они смогли показать гостье нечто инновационное: «Здорово, что президент нашла время выразить уважение к нашей деятельности и работникам».

По мнению Керсти Кальюлайд, экскурсия по мебельному заводу была интересной, так как можно было получить представление о том, в какой мере машины работают самостоятельно, в какой мере - под руководством человека и какую часть работы пока еще приходится выполнять полностью вручную: «Автономные роботы определенного вида уже есть практически на всех крупных заводах».

Глава государства завершила свою рабочую неделю в Ида-Вирумаа 16 ноября, посетив Нарвскую эстонскую гимназию, общее здание Департамента полиции и погранохраны и Спасательного департамента в Йыхви, а также нарвское предприятие Waldchnep. Еще она встретилась с пуртсескими добровольными спасателями.