На праздники продуктовые магазины Эстонии закроются раньше обычного

Магазины Maxima в этом году 24 декабря будут открыты до 19 часов. Руководитель по коммуникациям предприятия Марит Лийк сказала, что магазин принял свое решение на основании статистика посещений. «Хорошо видно, что утром 24 декабря суета довольно большая, но вечером наплыв уменьшается и все уже находятся дома. С шести-семи часов рождественские столы уже накрыты», - говорит она.

Также цифры показывают, что 1 января в магазинах мало людей. По словам Лийк, Maxima решила пойти навстречу своим работникам и дать им в первый день года коллективный выходной.

Rimi закроет свои магазины 24 декабря в 18 часов. Пресс-секретарь компании Катрин Батс отметила, что прежде магазины так рано не закрывали и теперь решили попробовать, как эту перемену воспримут работники и клиенты.

Открытие магазинов Rimi 1 января зависит от местоположения магазина и количества клиентов. Магазины, в которые ходит много людей, будут открыты с обеда.

Если в прошлом году магазины Selver в Рождество были открыты до 20 часов, в этом году они закроются в 19. «Хотим, чтобы работники провели вечер в кругу семьи и близких», - говорит специалист по коммуникациям предприятия Риво Вески.

По его словам, в рождественское время в магазинах все-таки довольно много людей.

В первый день года магазины Selver будут открыты с 12 до 21.

Менеджер по маркетингу Coop (Maksimarket и Konsum) Мартин Мийдо сказал, что часы открытия в праздничные дни в зависимости от магазина будут сокращены до трех часов. В первый день года несколько магазинов будут закрыты.

Например, вильяндиский Maksimarket в Рождество закроется в 19, а в первый день нового года — в 21. Turu Konsum как в Рождество, так и 1 января закроется в 17 часов.