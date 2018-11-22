Фото: прелестное семейное гнездышко на улице Нийне в Каламая

Дом по адресу Нийне, 6 построен в конце XIX века и полностью реновирован в 2014 году. В нем продается маленькая трехкомнатная квартирка площадью всего 43 квадратных метра. Продуманная планировка, прелестный интерьер в скандинавском стиле и удивительная атмосфера счастливой семейной жизни - вот ччто может привлечь в этой квартире небольшую семью - супружескую пару или молодую семью с одним ребенком.

ФОТО: KV.EE

В светлой квартире с высокими потолками находятся: гостиная с открытой кухней, спальня, просторная ванная и еще одна комната, которая используется как детская, гардеробная и кабинет.

ФОТО: KV.EE

В небольшом историческом доме три подъезда, и продаваемая квартира находится в самом дальнем от дороги, что означает тишину и отсутствие шума от проходящего мимо транспорта.