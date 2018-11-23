Несчастный случай на производстве: почему свободники один за других ушли из зала заседаний парламента?

Лутсепп: я не хочу говорить на эту тему

Если Кристе Ару стало плохо, а у Юри Адамсона был день рождения, то почему не голосовал Айн Лутсепп? Четкого ответа он не дал.

- Я понимаю, что члены Свободной партии хотели проголосовать против крышевых денег.

- Да.

- Почему же вас не было в зале во время голосования?

- Я не участвовал в этом голосовании. Это мое мнение по данному вопросу. Крышевые деньги нужно вообще отменить.

- Так почему же вас не было в зале, чтобы проголосовать против крышевых денег?

- Ну, крышевые деньги вообще же не нужны, но поскольку о них все время так говорят, я не посчитал нужным в этом участвовать.

- Почему вы не посчитали нужным участвовать?

- Ну, крышевые деньги вообще не нужны, поэтому я не участвовал в этом голосовании.

- Пожалуйста, объясните, почему вы не участвовали?

- Я не хочу говорить на эту тему.

- Почему?

- Да, такова моя позиция, что я не участвовал в голосовании. Все.

- Этим же законопроектом и хотели упразднить крышевые деньги.

- Моя позиция такова, что я не участвую в этом.

- Почему вы не участвовали в голосовании по предложению, которое упразднило бы распределение крышевых денег?

- Этот законопроект же не прошел бы.

- Почему бы он не прошел?

- Не было же надежды, что он пройдет.

- Почему?

- Это же было видно по распределению голосов.

- Если бы вы, Криста Ару и Юри Адамс проголосовали против распределения крышевых денег, то законопроект бы прошел.

- Сейчас было так. Уточнять я не буду. Все.