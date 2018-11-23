Несчастный случай на производстве: почему свободники один за других ушли из зала заседаний парламента?

Бывший председатель Свободной партии Андрес Херкель признался, что у раньше всегда активнее других боровшейся с крышевыми деньгами партии в среду, во время голосования по бюджету, произошел несчастный случай на производстве, когда три члена партии покинули зал заседаний, пишет Postimees.
В среду вечером, во время второго чтения госбюджета, не хватило голосов, чтобы поддержать предложение Партии реформ, которым хотели убрать скандально известные крышевые деньги из государственного бюджета. Предложение о поправке поддержали 47, а «против» оказались 49 депутатов. Пять членов парламента в голосовании не участвовали.
Этими пятью народными избранниками были члены фракции Свободной партии Айн Лутсепп, Криста Ару и Юри Адамс, а также так называемые внефракционные депутаты – Моника Хауканымм и Тийна Кангро.
Postimees не смог дозвониться до свободников Кристы Ару и Юри Адамсона. Их однопартиец Андрес Херкель сказал, что речь идет о несчастном случае на производстве.
«Кристе Ару стало плохо, а у Юри Адамсона был день рождения, и они просто вышли из зала. Нужно признать, что мы недостаточно профессионально подготовились к голосованию по предложению о поправках», – объяснил Херкель.
«Я понимаю, какое впечатление сложилось. Но неверно, что это было связано с какими-то другими делами, например, с миграционным пактом. Я могу заверить, что это впечатление ошибочно», – сказал Херкель.
Договорились ли свободники по этому вопросу с коалиционными партиями? «Были какие-то разговоры-консультации, но это никак не связано с миграционным пактом. У нас нет такого интереса к крышевым деньгам, чтобы нас можно было связывать с такими делами», – ответил бывший председатель партии, но заверил, что он лично на тему денег с коалиционными партиями не разговаривал.
Но консультации были? «Я знаю, что о том, что какие-то суммы будут распределяться в Рийгикогу, говорили с Кристой Ару. Мы действительно между собой говорили, есть ли у нас в этом деле (крышевых деньгах – ред.) приоритеты, но это не настолько важные для нас дела, чтобы отказаться от наших принципов». Он сам голосовал «за» поправки.
Лутсепп: я не хочу говорить на эту тему
Если Кристе Ару стало плохо, а у Юри Адамсона был день рождения, то почему не голосовал Айн Лутсепп? Четкого ответа он не дал.
- Я понимаю, что члены Свободной партии хотели проголосовать против крышевых денег.
- Да.
- Почему же вас не было в зале во время голосования?
- Я не участвовал в этом голосовании. Это мое мнение по данному вопросу. Крышевые деньги нужно вообще отменить.
- Так почему же вас не было в зале, чтобы проголосовать против крышевых денег?
- Ну, крышевые деньги вообще же не нужны, но поскольку о них все время так говорят, я не посчитал нужным в этом участвовать.
- Почему вы не посчитали нужным участвовать?
- Ну, крышевые деньги вообще не нужны, поэтому я не участвовал в этом голосовании.
- Пожалуйста, объясните, почему вы не участвовали?
- Я не хочу говорить на эту тему.
- Почему?
- Да, такова моя позиция, что я не участвовал в голосовании. Все.
- Этим же законопроектом и хотели упразднить крышевые деньги.
- Моя позиция такова, что я не участвую в этом.
- Почему вы не участвовали в голосовании по предложению, которое упразднило бы распределение крышевых денег?
- Этот законопроект же не прошел бы.
- Почему бы он не прошел?
- Не было же надежды, что он пройдет.
- Почему?
- Это же было видно по распределению голосов.
- Если бы вы, Криста Ару и Юри Адамс проголосовали против распределения крышевых денег, то законопроект бы прошел.
- Сейчас было так. Уточнять я не буду. Все.