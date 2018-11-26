Брекзит: худшее, конечно, впереди

Выход без договора означал бы совершенно непредсказуемую ситуацию и поначалу повлек бы за собой хаос. Как в экономике, так, например, и в сфере транспорта и передвижения людей. Никто не будет знать, какие законы и правила действуют в такой ситуации, а какие нет. Соединенное Королевство столь тесно связано с Евросоюзом во всех областях жизни, что подобный насильственный разрыв неизбежно нанес бы множество болезненных ран.

Вторая возможность – новый референдум. Большинство политиков официально это исключили, заявив, что народ сказал свое слово и к нему надо прислушиваться, но многие аналитики это рекомендовали. Есть причины предполагать, что втайне прекращения “всей этой ерунды с Брекзитом” хочет и большинство британских политиков и бизнес-кругов. По правде говоря, против Брекзита оказалось и большинство населения.

Напомним, что на референдуме 23 июня 2016 года за Брекзит проголосовали 52% участников (то есть 48% были против). Поскольку явка составила 72%, 28% британцев воздержались, то есть не могли или не посчитали нужным высказаться. Таким образом за то, чтобы остаться в Евросоюзе, высказалось преобладающее большинство депутатов парламента и других ведущих политиков, бизнес-кругов и культурная элита, Шотландия и Северная Ирландия, Лондон и другие крупнейшие города.

Почти все предполагали, в том числе большинство тех, кто поддержал Брекзит, что он провалится. Никакого плана реализации народного решения ни у кого не было. Бывший премьер-министр Дэвид Кэмерон, вынесший Брекзит на референдум, вскоре подал в отставку. Не было учтено и то обстоятельство, что формально юридически результат референдума ни к чему не обязывает. Правительство все же решило начать переговоры о выходе – стоит ли удивляться, что они проходили через пень-колоду и результат оказался, мягко говоря, так себе.

Таким образом, есть причины полагать, что многие британцы, возможно, большинство хотели бы просто забыть об этом. Но сделанного не воротишь, и объявление нового референдума было бы политически сложным, поскольку произвело бы впечатление, что с волей народа не посчитались.

Решат ли депутаты парламента все же одобрить плохой договор или пойдут по пути “тяжелого Брекзита”, или нового референдума, покажет будущее. В Великобритании период смуты, вызванной Брекзитом, до конца еще не завершен, возможно, что самые трудные времена еще впереди.

С точки зрения остальных европейцев, в связи с Брекзитом важнее другое. Противостояние британцев Евросоюзу показывает, что в союзе что-то не так. В Великобритании хватает людей, у которых при одном слове “Европа” волосы встают дыбом, но большинство сторонников выхода из ЕС противостоят не столько союзу как таковому, сколько конкретным британским политикам. Ими недовольна и большая часть населения других стран-членов ЕС.

В данный момент выход из ЕС не является актуальной темой ни для одной из них, но это может измениться. Поддержка сил, именуемых евроскептиками и популистами, выросла почти везде. Их критика в адрес верхушки власти по крайней мере частично обоснована. Необходимость реформы союза признает и брюссельская элита и большинство глав стран-членов, но особенно первая из них видит основной путь в том, чтобы власть продолжала сосредотачиваться в Брюсселе и союз стал федерацией. Возможно, это неплохая идея, но одно только сосредоточение власти ничего не изменит. Или сделает ситуацию еще хуже, поскольку позволит носителям власти беспрепятственно реализовывать политику сомнительной ценности. Других идей особенно не слышно, даже дебатов по существу нет. Хотя должны быть.