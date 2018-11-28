Галерея: буйные греческие фанаты забросали голландцев коктейлями Молотова
28 ноября 2018, 11:51
Очередная дикость случилась на трибунах в Афинах: фанаты местного АЕКа во время матча Лиги чемпионов "Аякс" - АЕК (2:0) забросали футболистов амстердамского "Аякса" и их фанатов пиротехникой и коктейлями Молотова. По счастливой случайности никто не погиб, передает Postimees.
Как местная полиция, так и игроки "Аякса" пытались успокоить буйных греков, но это не помогло. Полиция все-таки сумела разогнать сектор фанатов АЕКа, но тут возбудились фанаты "Аякса", которые также устроили на трибунах беспорядки и стычки с полицией.
Disturbing scenes in Athens as an AEK fan throws a flare into the Ajax supporters pic.twitter.com/iavmmQjYcX— B/R Football (@brfootball) November 27, 2018