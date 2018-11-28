Ср, 28.11.2018
Если забрать у отделений ЭМО миллион и передать его на дежурства в центрах здоровья, то ситуация начала бы улучшаться. Ингмар Линдстрём
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  • Галерея: буйные греческие фанаты забросали голландцев коктейлями Молотова

Галерея: буйные греческие фанаты забросали голландцев коктейлями Молотова

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Очередная дикость случилась на трибунах в Афинах: фанаты местного АЕКа во время матча Лиги чемпионов "Аякс" - АЕК (2:0) забросали футболистов амстердамского "Аякса" и их фанатов пиротехникой и коктейлями Молотова. По счастливой случайности никто не погиб, передает Postimees.

Как местная полиция, так и игроки "Аякса" пытались успокоить буйных греков, но это не помогло. Полиция все-таки сумела разогнать сектор фанатов АЕКа, но тут возбудились фанаты "Аякса", которые также устроили на трибунах беспорядки и стычки с полицией.

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