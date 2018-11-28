Галерея: буйные греческие фанаты забросали голландцев коктейлями Молотова

Как местная полиция, так и игроки "Аякса" пытались успокоить буйных греков, но это не помогло. Полиция все-таки сумела разогнать сектор фанатов АЕКа, но тут возбудились фанаты "Аякса", которые также устроили на трибунах беспорядки и стычки с полицией.