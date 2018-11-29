Пострадали и другие люди: стали известны подробности драки, которая закончилась смертью бойца Кайтселийта

Пресс-секретарь Лыунаской окружной прокуратуры Каури Синкевичус сказал, что точные детали произошедшего по-прежнему выясняются и следствию еще нужно время.

По словам пресс-секретаря, конфликт начался, когда один из молодых людей попросил сигарету у другой компании. После этого началась драка, в ходе которой удары получили несколько человек, но тяжелые повреждения получил только погибший. Сейчас пока невозможно передать точный ход событий. «В Валгаском доме суда во время заседания об аресте подозреваемый сожалел, что события завершились так трагически. По его словам, он хотел в возникшем конфликте защитить себя и своих знакомых», - сказал Синкевичус.

Синкевичус добавил, что нанесший смертельный удар три года назад был наказан за применение физического насилия.

По словам племянницы погибшего, близкие также не получил важной новой информации о деле. В известии о смерти причиной смерти указан отек мозга, который произошел в результате нападения с применением физического насилия. Для выяснения точных причин смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Знакомый подозреваемого сказал, что занимавшийся боксом и показывавший хорошие результаты парень в последнее время привел в порядок свою жизнь, хотя раньше был подвержен вступать в конфликты.

«Когда-то он был таким дерзким человеком, как большинство молодых людей в наше время. Он взял себя в руки по крайней мере два года назад. Он стал другим человеком. Если сравнить его с тем, который был пять или шесть лет назад, изменения произошли большие. Он пытался избегать проблем и жить спокойной жизнью. Жаль, что все так произошло», - сказал знакомый, который сам не не был на месте происшествия.

Один из очевидцев конфликта сказал, что скорая помощь прибыла через 20 минут, но Центр тревоги опровергает это утверждение. «В Центр тревоги звонок о человеке без сознания в Валга поступил в 2:58 и скорая помощь была на месте событий в 3:03. Может подтвердить, что скорая помощь добралась до потерпевшего за пять минут и никаких проблем с отправкой помощи не было», - сказала представитель Центра тревоги Марина Мююрсепп.