Эстонская фирма планирует построить жилой дом рядом со сгоревшим в Риге зданием

Она рассказала, что Novira Capitlal через зарегистрированные в Латвии фирмы NC K2A и NC K2C является собственником недвижимости на Калнциема, 2с и Ранькя дамбис, 14. Однако, по словам Лехтметс, дом на Калнциема, 2b Novira Capital не принадлежит.

Согласно данным Firmas.lv, владельцем этого здания является K2B, которое принадлежит эстонской компании Tradesman EU. Бенефициаром этой компании является гражданин Эстонии Август Каара - юрист Novira Corporate Services. Кроме того, председателем правления принадлежащих Novira Capital латвийских фирм NC K2A и NC K2C является главный юрист Novira Corporate Services Алексей Николаенко.

Лехтметс подчеркнула, что здание на Калнциема, 2b не принадлежит ни Novira Capital, ни какому-либо из ее филиалов. Она не ответила на вопрос, планирует ли компания приобретать и этот дом.

В то же время представитель компании сообщила, что Novira Capital планирует реализовать проект жилого дома на Ранькя дамбис, 14, но более подробной информации не предоставила, отметив лишь, что проект находится в стадии разработки.

Исторический комплекс зданий в югендстиле, построенный в 1914 году, уже много лет стоял заброшенным. Хотя Рижская дума в мае этого года приняла решение о принудительном приведении здания в порядок, в том числе ограничении доступа к нему, в здание могли легко проникнуть посторонние лица.