Четыре отличных идеи, как украсить к праздникам маленькую квартиру

Белое Рождество

На этой фотографии видно, каким праздничным делает небольшое пространство белый цвет. А елку можно поставить на стол или вообще водрузить на шкаф.

Елка на стене

Не обязательно прикреплять к стене настоящие ветки. Они вполне могут быть искусственными или вообще сделанными из подручных материалов, например, кружева или бумаги.

Используйте потолок

Например, красивую гирлянду можно разместить над столом. Особенно празднично смотрятся на потолке ветки или рождественские венки. Дайте волю фантазии!

Зелень-зелень