Четыре отличных идеи, как украсить к праздникам маленькую квартиру

Если вы живете в маленькой квартире, то отлично знаете, как трудно украсить ее к Рождеству и Новому году. Однако Kodustiil нашел в Instagram несколько полезных советов. Смотрите!
Белое Рождество
На этой фотографии видно, каким праздничным делает небольшое пространство белый цвет. А елку можно поставить на стол или вообще водрузить на шкаф.
Елка на стене
Не обязательно прикреплять к стене настоящие ветки. Они вполне могут быть искусственными или вообще сделанными из подручных материалов, например, кружева или бумаги.
Используйте потолок
Например, красивую гирлянду можно разместить над столом. Особенно празднично смотрятся на потолке ветки или рождественские венки. Дайте волю фантазии!
Зелень-зелень
А если места совсем мало, используйте декоративные элементы: свечи, ветки или венок. Даже небольшой намек на праздник создаст рождественское настроение.