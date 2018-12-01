Сб, 1.12.2018
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Четыре отличных идеи, как украсить к праздникам маленькую квартиру Смотрите фото

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ФОТО: pixabay.com

Если вы живете в маленькой квартире, то отлично знаете, как трудно украсить ее к Рождеству и Новому году. Однако Kodustiil нашел в Instagram несколько полезных советов. Смотрите!

Белое Рождество

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Rebekah Carey (@aandbcreative) on

На этой фотографии видно, каким праздничным делает небольшое пространство белый цвет. А елку можно поставить на стол или вообще водрузить на шкаф.   

Елка на стене

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by S A R A H C A R G I L L (@sarahcargill) on

Не обязательно прикреплять к стене настоящие ветки. Они вполне могут быть искусственными или вообще сделанными из подручных материалов, например, кружева или бумаги.    

Используйте потолок

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Hero Homes (@herohomesaustralia) on

Например, красивую гирлянду можно разместить над столом. Особенно празднично смотрятся на потолке ветки или рождественские венки. Дайте волю фантазии! 

Зелень-зелень 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sarah Beth (@sb.monhollon) on

А если места совсем мало, используйте декоративные элементы: свечи, ветки или венок. Даже небольшой намек на праздник создаст рождественское настроение. 

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