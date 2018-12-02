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  • На шоссе Таллинн-Нарва машина вылетела с дороги и перевернулась на крышу

На шоссе Таллинн-Нарва машина вылетела с дороги и перевернулась на крышу Пострадал один человек

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Politsei.

ФОТО: Arvo Meeks

Сегодня в 13:25 в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП в Ида-Вирумаа, в деревне Тырвайыэ, на 205-м километре шоссе Таллинн-Нарва.

По предварительным данным, автомобиль Chrysler Voyager вылетел с дороги и перевернулся на крышу. В машине были три человека, самая молодая из них девушка была доставлена в больницу для проверки здоровья.

По состоянию на 14:45 движение на месте ДТП нарушено, поскольку автомобиль достают на дорогу, чтобы эвакуировать.

Полиция предупреждает, что дорожные условия из-за выпавшего снега местами тяжелые и во избежание ДТП необходимо выбирать соответствующую условиям скорость.

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