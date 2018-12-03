Фирма из Дубая вложит сто миллионов евро в проект туннеля Хельсинки-Таллинн

Предприятие из Дубая ARJ Holding Ltd вложило в проект туннеля между Таллинном и Хельсинки 100 млн евро, сказал на пресс-конференции в понедельник финский предприниматель Питер Вестербака, планирующий строительство туннеля, передает Rus.ERR со ссылкой на ERR Uudised.
Руководитель Finest Bay Area Вестербака сказал, что общая стоимость проекта – 15 млрд евро. Инвестиционный период составляет 30 лет, туннель должен простоять 120 лет.
Он отметил, что к настоящему моменту проект разрабатывают 2,5 лет, компания Finest Bay Area вложила в него от 2 до 3 млн евро из собственных средств и денег инвесторов.
70% финансирования проекта должны поступить из кредитных средств. По словам Вестербака, предприятие планирует привлечь в равном объеме инвестиции из Европы и Азии.