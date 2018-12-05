«Мы выдворили его 22 ноября, и он покинул Словакию в течение 48 часов», - сказал Пеллегрини. По его словам, дипломат работал в аппарате военного атташе посольства.

Пеллегрини уточнил, что информацию о шпионаже получил от военной разведки, добавив, что у Словакии с Россией сложились «стандартные отношения», и Братислава будет неукоснительно выполнять свои обязательства перед НАТО и Евросоюзом, передает NEWSru.

Представитель посольства России в Словакии заявил РИА «Новости», что в посольстве изучают эту информацию. Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров, в свою очередь, заявил, что Москва зеркально ответит на «подобные недружественные действия».

В последнее время РФ регулярно оказывается в центре шпионских скандалов. Так, в ноябре в Австрии задержали 70-летнего отставного полковника, подозреваемого в шпионаже в пользу России. Газета Die Presse со ссылкой на министерство обороны Австрии сообщала, что он якобы признался в шпионаже на Россию и получении 300 тысяч евро за свои сведения.

Полковник работал в центральном аппарате Министерства обороны в Вене, но не имел доступа к государственной тайне. Однако он мог передавать Москве контактные данные из корпоративной сети австрийских вооруженных сил, а также содержание совещаний, на которых присутствовал, внутреннюю картину происходящего в армии, рассказывать о качествах и слабостях офицеров и влиятельных людей, а также об отношениях между чиновниками. В ответ на это глава российского МИД Сергей Лавров указал на «неприемлемость идущей вразрез с нормами международного общения практики выдвижения публичных бездоказательных обвинений», а глава австрийского МИД отменила ранее запланированный визит в Россию.

В конце октября правительство Швейцарии официально уполномочило прокуратуру страны начать уголовное расследование в отношении двух россиян, которые, по мнению следствия, пытались похитить данные из лаборатории радиологического и химико-бактериологического анализа Минобороны Швейцарии в городе Шпиц, участвовавшей в расследовании обстоятельств отравления в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а также занимавшейся изучением обстоятельств химической атаки в Сирии, в которой также обвиняют Россию.

Ранее сообщалось, что весной 2018 года в Нидерландах задержали двоих граждан РФ, направлявшихся в Шпиц. При себе у них было оборудование для взлома компьютерных сетей. Власти тогда решили не предавать огласке инцидент и рассказали широкой общественности о нем только в сентябре.

Швейцарская разведывательная служба (NDB) сообщила, что проводила совместное расследование с коллегами из Великобритании и Нидерландов, результатом которого стал арест в Гааге россиян, пытавшихся похитить данные из лаборатории в Шпице. По официальным данным, россияне вскоре были освобождены без предъявления обвинения. В центре радиологического и химико-бактериологического анализа в Шпице, который является уполномоченной лабораторией Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), не стали комментировать информацию спецслужб о задержании агентов ГРУ, однако подтвердили факт хакерских атак на лабораторию.

А 21 сентября по подозрению в шпионаже в аэропорту Осло задержали 51-летнего Михаила Бочкарева - эксперта по информационным технологиям аппарата Совета Федерации РФ. Россиянин принимал участие в семинаре Европейского центра парламентских исследований и документации, который проходил 20-21 сентября в парламенте Норвегии. Мероприятие было посвящено внедрению цифровых технологий дигитализации общества. В нем принимали участие 79 человек из 34 стран, которые работают в системе администрации парламентов.