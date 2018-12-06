ФОТО: Digitark

Серия Huawei Lite у многих пользуются популярностью: симпатичный дизайн, хорошие технические показатели и доступная цена. В техноблоге Digtark Март Лаанемяги подробно рассказывает о том, что собой представляет последний выпущенный в этой серии телефон среднего ценового класса P20 Lite.

Попробуем определить и то, на какие уступки ради цены пошли производители устройства, которое в три с половиной раза дешевле, чем, к примеру, iPhone X, который стал эталоном для телефонов premium-класса.

Дизайн

Иногда трудно поверить в то, насколько высоки стали стандарты дизайна и технического наполнения даже для моделей электроники среднего класса. За сумму, которую пришлось бы выложить за iPhone X, можно приобрести по одному телефону P20 Lite каждого из доступных цветов (черного, синего и розового) и еще останется денег на то, чтобы сходить вечером в хороший ресторан. Причем, достать покупку из кармана в этом ресторане будет не стыдно.

Корпус Huawei P20 Lite из алюминия и стекла ФОТО: Digitark

Экран занимает больше 80% передней панели. Создается впечатление полного отсутствия каких-либо рамок.

Технические параметры

Экран 5,84’’ (1080 × 2280 px)

Камера 16 MP

Процессор Kirin 659

Оперативная память 4 ГБ

Встроенная память 64 ГБ (карта памяти до 256 ГБ)

Аккумулятор 3000 mAh

Быстрая зарядка

Операционная система Android

Слот для 2 SIM-карт