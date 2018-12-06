Предприниматель требует у властей Нарвы 100 тысяч или здание закрытого детского сада

Уже год, как в Нарве закрылся Социальный учебный центр - частная компания, которая проводила различные курсы для безработных по договору с Кассой по безработице. Городские власти выселили центр из помещений, которые он арендовал у города. Руководитель центра Денис Цыро обратился в суд, требуя от города либо возместить ему затраты на капитальный ремонт, который центр провел за свои деньги, либо предоставить взамен новое помещение.
Вложился в здание, которое снесут
Муниципальное здание по ул. Пушкина, 33 во дворе Кесклиннаской гимназии полностью расселили и отключили от коммуникаций год назад. Его вместе с соседним зданием такого же типа город передает государству, чтобы здания снесли и построили на их месте единую государственную гимназию для Нарвы.
Различные общественные организации, которые арендовали помещение на Пушкина, 33, переехали на другие площади, также принадлежащие городу. А Социальный учебный центр, занимавший половину второго этажа, остался в подвешенном состоянии, рассказывает его руководитель. В расселенном здании у центра были учебные помещения на 80 человек, 4 кабинета для сотрудников, 2 библиотеки с профессиональной литературой, своя кухня и туалет. Помещения уже год стоят опечатанными, значительная часть собственности центра так и осталась в его бывших помещениях.
Денис Цыро рассказывает, что в 2010 году его фирма оплатила ремонт помещений, арендованных у города, стоимостью 1,6 млн крон. Это около 100 тысяч евро, но город признаёт инвестиции только в размере 82 тысяч - разница в цифрах возникает из-за того, что предприниматель учитывает в сумме инвестиций также уплаченный им налог с оборота, а городские власти - нет.
“В том году, когда я инвестировал, они собирались это здание развивать, - говорит Денис Цыро о городских властях. - Работники управы мне говорили: Денис, если собираешься что-то вкладывать, делай все проекты, как положено. Я сделал 5 разных проектов для ремонта и, конечно, не мог сделать это, не согласовав с собственником - с городским департаментом. Чиновники подписывали разрешения на ремонт, но инвестировала моя фирма. Представители собственника хотели, чтобы я брал 3 ценовых предложения на все работы, и выбирали фирму. Все фирмы должны были иметь разрешение на строительство. Мое помещение - единственное в здании, которое приняли пожарные инспекторы, вся электрика там новая и соответствует современным стандартам… А теперь мне говорят, что это мои проблемы. Говорят, что я неправомерно прошу деньги. Но я прошу человеческого отношения!”
Руководитель Социального учебного центра недоумевает, почему городские власти не пошли на переговоры с ним и не предложили альтернативных помещений.
“С одной стороны меня надо рассматривать как инвестора, который вложил 100 тысяч в городское имущество, - считает он. - А с другой стороны, меня надо рассматривать как косвенного инвестора. Из тех людей, которых мы обучали, 89% трудоустроились. У нас за 12-13 лет примерно 3 тысячи человек прошли обучение. Ведь люди, когда переходят из безработных в работающие, они тащат финансы города наверх. Я считаю, что мэр поступает совершенно не по-хозяйственному”.
В конкурсах не участвовал
Директор нарвского Департамента городского хозяйства Елена Скулачёва не согласна с тем, что городские власти не шли на контакт с предпринимателем:
“Господин Цыро никаких ходатайств о предоставлении в пользование иных помещений для организации деятельности недоходного общества в Нарвскую городскую управу не представлял и в проводимых Департаментом городского хозяйства конкурсах на аренду помещений также не участвовал”, - говорит она.
В Департаменте городского хозяйства сообщили, что другим арендаторам город по мере возможности предоставил новые помещения и даже помог с переездом.
“Фактически, в здании остался только один арендатор, занимающий только половину второго этажа, который, к тому же, периодически имел крупные задолженности по плате за коммунальные платежи”, - сообщает департамент.
Денис Цыро не отрицает, что долги у организации были, но заверяет, что полностью погасил их.
Городские власти считают, что ремонтные работы Социальный учебный центр проводил по собственной инициативе и для своих нужд, после чего 8 лет пользовался отремонтированными помещениями. При этом аренда помещений была бесплатной, центр должен был оплачивать только коммунальные расходы.
Согласен и на помещение
Денис Цыро подал на город в суд. Город ответил встречным иском, в котором требует немедленно освободить помещения - ведь имущество центра по-прежнему находится в здании. 15 ноября в суде прошло предварительное слушание по иску Социального учебного центра, и теперь стороны конфликта ждут решения судьи.
Предприниматель хочет получить от города либо компенсацию вложенных инвестиций, либо помещение взамен - например, пустующее здание одного из закрытых детских садов. Он считает, что город должен предоставить новое здание Социальному учебному центру либо в долгосрочную аренду (бесплатно на первые годы, чтобы компенсировать пропавшие инвестиции в сносимое здание на Пушкина, 33), либо даже в собственность.
“Что такое деньги в этом смысле? Если я здесь работаю, я вытаскиваю людей из низкой прослойки общества в более высокую,” - отвечает предприниматель на замечание, что любой бывший детсад стоит дороже ста тысяч.
По его мнению, для города было бы разумнее просто отдавать пустующие здания, которые город содержит годами, оплачивая минимальное отопление и охрану.
Желание Дениса Цыро получить в качестве компенсации другое помещение директор Департамента городского хозяйства Елена Скулачёва пока комментировать отказывается.
“Вопрос о компенсациях или возмещении расходов может быть рассмотрен только после вынесения судом решения по данному делу и, соответственно, вступления этого решения в законную силу”, - говорит она.