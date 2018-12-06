Предприниматель требует у властей Нарвы 100 тысяч или здание закрытого детского сада

Вложился в здание, которое снесут

Муниципальное здание по ул. Пушкина, 33 во дворе Кесклиннаской гимназии полностью расселили и отключили от коммуникаций год назад. Его вместе с соседним зданием такого же типа город передает государству, чтобы здания снесли и построили на их месте единую государственную гимназию для Нарвы.

Различные общественные организации, которые арендовали помещение на Пушкина, 33, переехали на другие площади, также принадлежащие городу. А Социальный учебный центр, занимавший половину второго этажа, остался в подвешенном состоянии, рассказывает его руководитель. В расселенном здании у центра были учебные помещения на 80 человек, 4 кабинета для сотрудников, 2 библиотеки с профессиональной литературой, своя кухня и туалет. Помещения уже год стоят опечатанными, значительная часть собственности центра так и осталась в его бывших помещениях.

Здание по ул. Пушкина, 33 в Нарве, которое снесут для строительства государственной гимназии. ФОТО: Николай Андреев

Денис Цыро рассказывает, что в 2010 году его фирма оплатила ремонт помещений, арендованных у города, стоимостью 1,6 млн крон. Это около 100 тысяч евро, но город признаёт инвестиции только в размере 82 тысяч - разница в цифрах возникает из-за того, что предприниматель учитывает в сумме инвестиций также уплаченный им налог с оборота, а городские власти - нет.

“В том году, когда я инвестировал, они собирались это здание развивать, - говорит Денис Цыро о городских властях. - Работники управы мне говорили: Денис, если собираешься что-то вкладывать, делай все проекты, как положено. Я сделал 5 разных проектов для ремонта и, конечно, не мог сделать это, не согласовав с собственником - с городским департаментом. Чиновники подписывали разрешения на ремонт, но инвестировала моя фирма. Представители собственника хотели, чтобы я брал 3 ценовых предложения на все работы, и выбирали фирму. Все фирмы должны были иметь разрешение на строительство. Мое помещение - единственное в здании, которое приняли пожарные инспекторы, вся электрика там новая и соответствует современным стандартам… А теперь мне говорят, что это мои проблемы. Говорят, что я неправомерно прошу деньги. Но я прошу человеческого отношения!”

Руководитель Социального учебного центра недоумевает, почему городские власти не пошли на переговоры с ним и не предложили альтернативных помещений.

“С одной стороны меня надо рассматривать как инвестора, который вложил 100 тысяч в городское имущество, - считает он. - А с другой стороны, меня надо рассматривать как косвенного инвестора. Из тех людей, которых мы обучали, 89% трудоустроились. У нас за 12-13 лет примерно 3 тысячи человек прошли обучение. Ведь люди, когда переходят из безработных в работающие, они тащат финансы города наверх. Я считаю, что мэр поступает совершенно не по-хозяйственному”.

В конкурсах не участвовал

Директор нарвского Департамента городского хозяйства Елена Скулачёва не согласна с тем, что городские власти не шли на контакт с предпринимателем: