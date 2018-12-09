Марина Кальюранд: кампания по привлечению женщин в политику превзошла ожидания

Посол Марина Кальюранд, будучи одним из инициаторов акции, вечером 7 декабря начала обзванивать присоединившихся к кампании женщин. «Особенно меня обрадовало то, что примерно половина из оставивших нам свои контакты были русскоязычные женщины из разных уголков Эстонии: Таллинна, Йыхви, Нарвы. Спектр тем, которые мы обсуждали, был также очень широким: говорили о полицейских, спасателях, гражданстве, медицине… Особенно согрело душу завершение одного звонка, когда собеседница мне сказала, что теперь у нее снова появилась мотивация пойти на курсы эстонского языка, чтобы активнее принимать участие в общественной жизни Эстонии», – сказала она.

В ходе телефонных разговоров были затронуты и вопросы ценностей. Сотрудница Союза сексуального здоровья Эстонии Геа Кангиласки также поделилась своими впечатлениями. «Мы обсудили, например, то, что в Финляндии позиция женщин в обществе гораздо сильнее, чем в Эстонии, а предубеждений в отношении женщин – там гораздо меньше. Женщины в Финляндии боролись за свое положение, и мы пришли к выводу, что подобные дебаты нужно вести и в Эстонии во имя общества, свободного от предрассудков».

В конце вечера политики признали, что кампания превзошла ожидания. Более 50 заинтересованных в политике и дискуссии женщин – отличный результат, особенно в условиях, когда оставлять свои личные данные – не совсем общепринятая история.