За смерть работника порта никто не будет наказан

По словам окружного прокурора Айнара Койка, в рамках дела прокуратура предъявила обвинение двум физическим и двум юридическим лицам.

«Поскольку потерпевшие не желают выносить на общее обозрение данные расследования, то сообщать детали я не могу. Могу сказать только, что прокуратура, в первую очередь, защищает интересы пострадавшей стороны, и как прокурор, я встречался с близкими погибшего несколько раз, чтобы обсудить ход дела. Прокуратура учла позицию пострадавших и пришла к выводу, что в данном случае нет необходимости в уголовном наказании», - сказал Койк.

Закрытию дела послужило и то, что пострадавшие пришли к соглашению с обвиняемыми в части погашения ущерба.

Старший окружной прокурор Пыхьяской прокуратуры Кати Майтсе-Пяркна рассказала, что в случае уголовных расследований у пострадавших обычно есть три важных ожидания: чтобы виновный был найден, чтобы проблема была решена быстро, чтобы ущерб был возмещен.

«В последнее время мы предпринимаем все возможное, чтобы ущерб пострадавшим был возмещен еще на стадии уголовного производства. Например, в этом году в ходе расследований было погашено ущербов на общую сумму около 285 000 евро», - говорит старший прокурор.

По словам замдиректора Департамент технического надзора (TJA) Ингрид Тейнемаа, специалисты ведомства пришли к выводу, что несчастье произошло под влиянием ошибок в проектировании и недостатков в оценке соответствия.

После случившегося причал не подлежал восстановлению и его пришлось заменить. Остальные причалы были проверены департаментом.

8 февраля 2015 года в терминале А Таллиннского пассажирского порта во время прибытия парома Viking XPRS сломался причал, в результате чего в воду упал оператор. Коллеги вытащили работника из воды, но спасти его не удалось.