На российском телевидении впервые показали дочь Путина

О том, что Екатерина Тихонова - одна из дочерей президента РФ, в январе 2015 года первым сообщил журналист Олег Кашин. Позднее агентство Reuters провело независимое расследование и эту информацию подтвердило. Тогда Екатерина Тихонова вышла замуж за Кирилла Шамалова, сына друга Путина и акционера банка "Россия" Николая Шамалова. Власти США считают, что банк "Россия" тесно связан с приближенной к Путину элитой. Агентство Bloomberg сообщало, что в 2018 году Екатерина Тихонова с мужем разошлась.