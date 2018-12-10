Боец MMA отправил соперника в нокаут за четыре секунды

Американский боец смешанного стиля (MMA) Шейн Маккей отправил соперника Джошуа Тэйлора в нокаут за четыре секунды, говорится в твиттер-аккаунте турнира Shamrock FC 313, передает "Р-Спорт".
На опубликованных кадрах видно, как Маккей бьет соперника в первые мгновения боя сразу же после приветственного касания перчаткой, после чего тот падает на настил.
На опубликованных кадрах видно, как Маккей бьет соперника в первые мгновения боя сразу же после приветственного касания перчаткой, после чего тот падает на настил.
Нокаут стал самым быстрым в истории Shamrock FC 313.
Во время этого же турнира случился другой скоротечный бой: Джейкоб Тралл за девять секунд вырвал победу у Диллона Толберта, отправив соперника в технический нокаут.
Shane McKay earns the fastest KO in @Shamrock_FC history in an UNBELIEVABLE 4 seconds. My God... #ShamrockFC313 @FloCombat pic.twitter.com/1gGSNvsr47— Shamrock FC (@Shamrock_FC) December 9, 2018