Боец MMA отправил соперника в нокаут за четыре секунды

На опубликованных кадрах видно, как Маккей бьет соперника в первые мгновения боя сразу же после приветственного касания перчаткой, после чего тот падает на настил.

На опубликованных кадрах видно, как Маккей бьет соперника в первые мгновения боя сразу же после приветственного касания перчаткой, после чего тот падает на настил.

Нокаут стал самым быстрым в истории Shamrock FC 313.

Во время этого же турнира случился другой скоротечный бой: Джейкоб Тралл за девять секунд вырвал победу у Диллона Толберта, отправив соперника в технический нокаут.