Пн, 10.12.2018
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Боец MMA отправил соперника в нокаут за четыре секунды

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Ринг.

ФОТО: Yuri Smityuk/Yuri Smityuk/TASS

Американский боец смешанного стиля (MMA) Шейн Маккей отправил соперника Джошуа Тэйлора в нокаут за четыре секунды, говорится в твиттер-аккаунте турнира Shamrock FC 313, передает "Р-Спорт".

На опубликованных кадрах видно, как Маккей бьет соперника в первые мгновения боя сразу же после приветственного касания перчаткой, после чего тот падает на настил.

На опубликованных кадрах видно, как Маккей бьет соперника в первые мгновения боя сразу же после приветственного касания перчаткой, после чего тот падает на настил.

Нокаут стал самым быстрым в истории Shamrock FC 313.

Во время этого же турнира случился другой скоротечный бой: Джейкоб Тралл за девять секунд вырвал победу у Диллона Толберта, отправив соперника в технический нокаут.

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