Домашнее лечение вирусов: когда оставаться в постели, а когда вызывать скорую помощь?

Чаще всего грипп начинается внезапно: потоотделение и озноб, боль в суставах и конечностях, боль в горле, кашель и, как правило, высокая температура. Что делать, если вы заразились гриппом или другим вирусным заболеванием, задался вопросом Postimees.
Заболевший гриппом не может выполнять свои повседневные обязанности и в любом случае останется в постели, говорит провизор сети аптек Apotheka Кристийна Сепп. По ее словам, диагноз гриппа вероятнее всего, если температура поднимается выше 38 градусов. Хотя, у пожилых она может быть и намного ниже – 37,5. Кроме кашля-насморка, человек испытывает измождение, головную боль, общую болезненность, потеет и мучается ознобом. В худшем случае могут возникнуть трудности при дыхании и понос. После того, как тяжелые симптомы пройдут, чаще всего начинается период общей слабости. Сухой кашель может продолжаться еще какое-то время.
Большая часть взрослых заразны за сутки до проявления симптомов и в течение первых пяти дней болезни. По словам Сепп, настоящий грипп – это скорее редкость, по сравнению с гриппоподобными инфекциями: «Грипп в целом намного неприятнее».
Различайте вирусы
Парагрипп можно опознать, прежде всего, по боли в горле, но обычно дело не обходится без насморка и лающего кашля. Может возникнуть и характерная для гриппа ломота в суставах. Парагрипп не проходит за неделю, обычно ему нужно больше времени, объяснила специалист по гриппу Департамента здоровья Ольга Садикова.
Инфекции верхних дыхательных путей вызывают более стони вирусов, которые попадают в организм, главным образом, через дыхательные пути: «Их различить крайне сложно – очень часто симптоматика одна и та же».
Заболевание так называемым кишечным гриппом, или аденовирусом, может быть похоже на другие болезни верхних дыхательных путей, но тут возможны воспаления глаз, нарушения в кишечном тракте и боль в животе. Настолько же частый RS-вирус вызывает кашель, который может быть похож на приступы астмы, поэтому у детей возникает даже угроза удушения.
Поможет только вакцина
По словам провизора Сепп, вирусы гриппа, главным образом, распространяются от человека к человеку, если болеющий гриппом человек кашляет или чихает. Заразиться можно и через предметы, которые трогал большой человек, если после этого поднести руки ко рту или носу. Садикова подчеркивает, что самую надежную защиту от гриппа дает вакцинирование. У здорового человека вакцина начинает работать через 10-14 дней после укола, и действует в течение года. При отсутствии противопоказаний, вакцинироваться от гриппа могут все желающие, в том числе, дети, начиная с шестого месяца жизни.
От других вирусных заболеваний верхних дыхательных путей вакцин нет, а потому важно для профилактики заболевания выполнять простые правила гигиены. Нужно избегать близкого контакта с больными людьми, мыть руки, чихая или кашляя прикрывать рот и нос бумажной салфеткой, и выбрасывать ее сразу после использования, а во время болезни оставаться дома.
Золотые правила при болезни
«Если симптомы слабые, и вы не входите в группу риска, вам не обязательно нужен диагноз или лечение, просто необходимо остаться дома»,- заверила Садикова. Важно, чтобы каждый заболевший оставался дома, достаточно спал, пил теплые напитки, питался полноценной пищей. Можно при необходимости купить лекарства. О болезни нужно проинформировать своего семейного врача. Следует следить за состоянием и при его ухудшении снова связаться с врачом. В случае маленьких детей – незамедлительно.
Взрослый и в целом здоровый человек, может болеть и в одиночку. Входящие в группы риска – пожилые, или имеющие слабое здоровье – должны находиться под присмотром. «Если вы входите в группу риска, носите маски»,- призывает Садикова.
Наблюдая за больным, можно делать отметки о его состоянии здоровья, они могут потребоваться, если вам придется снова обращаться к семейному врачу или вызывать скорую помощь.
«Во время болезни, лучше, если у больного будет отдельная комната»,- добавила Садикова. У больного также должны быть элементарные условия для ухода за собой, в том числе, возможность постоянного потребления жидкости. Больному ребенку можно предложить напиток по вкусу, поскольку если он не будет постоянно пить, в результате высокой температуры, тошноты и поноса у него очень быстро может наступить обезвоживание. Постельное белье больного и посуду мыть отдельно или особым образом не нужно. Если же вы занимались больным, касались его постельного белья и одежды крайне важно вымыть руки. Комнату и кухню, по возможности туалет и ванную нужно регулярно проветривать. Все поверхности в комнате больного нужно протирать обычными чистящими средствами, используя, по возможности, одноразовые тряпки, или после их тщательно прополаскивая.
То, как долго взрослый пробудет на больничном, решит врач. Дома нужно обязательно оставаться до тех пор, пока не нормализуется температура, и не исчезнут симптомы: «Ребенок может вернуться в детское учреждение, когда температуры не было минимум 24 часа. Конечно, нужно проконсультироваться со своим семейным врачом». Во многих случаях бактерии размножаются в поврежденной слизистой оболочке, вызывая осложнения – воспаление глотки и среднего уха, бронхит, воспаление легких и так далее. По словам провизора Сепп, на осложнение может указывать продолжающийся кашель, устойчивая высокая температура или боль в грудной клетке.
Восстановление после болезни
Провизор советует принимать витамин D, который играет очень большую роль в предупреждении вирусов. Для общего укрепления организма можно пропить курс витаминов – стоит выбирать препараты, в которых содержатся витамин С, цинк и селен. «Ничего плохого не будет и от курса экстракта красной рудбекии»,- говорит Сепп. Хорошее влияние оказывают пробиотики, которые помогают восстановить бактериальную среду в кишечнике: «Хорошим средством для укрепления организма является куркумин, а также чеснок и имбирь в любом виде. Те, кто боится запаха чеснока, могут попробовать не оставляющие запаха капсулы чеснока». Постепенное возвращение физической активности и исключение стрессов помогут избежать новых болезней.
В случае температуры 38 градусов и выше нужно принять парацетамол, а если не помогло, то ибупрофен. Если вы пьете содержащие парацетамол растворимые смеси, нельзя дополнительно принимать препараты с парацетамолом. Младенцам и маленьким детям подойдут свечи или сиропы.
При насморке и заложенности носа поможет раствор морской соли.
Для маленьких детей, которые еще не умеют сморкаться, нужно иметь дома аспиратор для носа, при помощи которого из носа можно удалить содержимое. Прикрепляющиеся к одежде аромопластери, которые помогают улучшить дыхание, можно использовать для детей с двух лет, они же помогут и взрослым.
Для смягчения боли в горле подходят разные конфеты для горла и рассасываемые таблетки, которые смягчают и увлажняют слизистую, утоляют боль, снижают воспаление и обладают антисептическими свойствами.
Когда вызывать скорую помощь?
При проявлении признаков, указывающих на тяжелое состояние, незамедлительно проконсультируйтесь со своим семейным врачом, позвоните на консультационный номер семейных врачей 1220, или вызывайте скорую помощь по номеру 112.
У взрослого человека состояние тяжелое, если у него:
- трудности с дыханием;
- боль или чувство тяжести в груди;
- внезапное головокружение и спутанное сознание;
- сильная и постоянная рвота;
- признаки гриппа исчезли, но после снова поднялась температура и усилился кашель.
Состояние ребенка тяжелое, если у него:
- трудности с дыханием;
- кожа посинела или стала серой;
- недостаточно пьет;
- частая и сильная рвота;
- не просыпается и ни на что не реагирует;
- все время плачет или раздражен, и его не получается успокоить;
- признаки гриппа исчезли, но после снова поднялась температура и усилился кашель.
Источник: Департамент здоровья.