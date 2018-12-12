Ругань инструктора по вождению возмутила отвозившую ребенка в детсад женщину

«Поскольку рядом с детсадом одна из полос движения была заставлена автомобилями, я остановилась, чтобы пропустить ехавшую навстречу машину», - описала события того дня Рейнталь. По ее словам, видимо, по мнению инструктора по вождению, она остановилась не в том месте. Также она сообщила, что выскочивший из грузовика мужчина потребовал опустить стекло, а затем он начал кричать и ругаться. «Он не выбирал выражений при общении со мной», - сказала Рейнталь.

Затем она позвонила в автошколу, но ответивший ей человек также общался с ней в издевательской манере.

Автоинструктор Райно Верлийн считает, что все было несколько иначе. «Я вышел из машины и спросил у водителя, в своем ли она уме. Что она творит. Куда я должен был деться на этой улице на большой машине?» - сказал Верлийн.

По словам Верлийна, он сказал Рейнталь, что ей надо было остановиться чуть раньше, чтобы пропустить грузовик. «Также я поинтересовался, видит ли она дальше своего носа. Если бы водитель учебной машины не среагировал вовремя, могла бы произойти авария», - сказал Верлийн.

«Разумеется, я возмущенным тоном поинтересовался, где она получила права. Может, купила. Когда отходил от нее машины, воскликнул "боже ты мой!"», - признал он. Верлийн сказал, что все, кто его знают, могут подтвердить, что он не из тех людей, кто будет кричать и ругаться.

Чтобы было понятнее, что именно произошло на дороге, Верлийн нарисовал схему расположения машин. «Машина под номером два сразу оценила ситуацию и заблаговременно остановилась, чтобы нас пропустить», - сказал Верлийн.