Олимпийская чемпионка зареклась тренировать «тупых» детей

«Работать тренером? Ни в коем случае, никогда. Как бы это страшно ни звучало, но дети — тупые. В хорошем смысле слова», — сказала Егорян. Она пояснила, что дети сталкиваются с проблемой, когда необходимо точно следовать инструкциям тренера. Егорян признается, что «сошла бы с ума», так как не станет кричать на ребенка.