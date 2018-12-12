Ср, 12.12.2018
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  • Фото: полиция ищет пропавшего в Тарту мужчину

Фото: полиция ищет пропавшего в Тарту мужчину Внимательными призывают быть и жителей Таллинна!

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Пропавший Юри.

ФОТО: Lõuna prefektuur

Полиция просит помощи в поисках покинувшего дом по уходу в Тарту на улице Лехе 56-летнего Юри, который из-за своего состояния здоровья пропадал и раньше.

Тартуский участковый Арно Китс рассказал, что Юри покинул дом по уходу сегодня до 11 часов и после этого его местонахождение неизвестно. «Он не взял с собой телефон и никому не сообщил о своем уходе. Из-за своего состояния здоровья он ежедневно принимает лекарства, но, к сожалению, их он с собой не взял. Известно, что у Юри могут быть проблемы с памятью, поэтому он может бесцельно бродить по кругу и попасть в беду», - говорит Китс.

Персонал учреждения по уходу и полиция обыскали возможные направления и попадающиеся на пути здания, куда пропавший мог ошибочно зайти. К сожалению, до сих пор его не удалось найти, поиски продолжатся. Нельзя исключать и то, что Юри мог в умопомешательстве поехать в Таллинн, где раньше был его дом.

У Юри седые волосы, на нем были черная куртка, черные зимние сапоги. Шапки на нем не было.

Если кто-то увидит Юри или видел его сегодня где-то, полиция просит сообщить об этом по номеру 112.

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